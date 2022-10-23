Иркутский губернатор пообещал выплаты жильцам дома, на который упал истребитель

Самолет рухнул на двухквартирный жилой дом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом

Власти Иркутской области рассмотрят вопрос о выплате гражданам, чей дом пострадал в результате крушения истребителя Су-30. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев. Он также пообещал, что электроэнергия в микрорайоне вернется к 22:30 по местному времени.

«Поговорили с жителями. Обязательно рассмотрим вопрос предоставления маневренного фонда, а также выплат по утрате имущества. Один на один с бедой жителей не оставим», — написал Игорь Кобзев в cвоем telegram-канале.

Ранее правительство Иркутской области сообщило, что в микрорайоне Ново-Ленино 150 домов остались без света после крушения самолета. Электроэнергию обещают вернуть к 22:30 по местному времени.

Истребитель Су-30 упал на двухэтажный жилой дом в Иркутске днем 23 октября. В результате крушения оба пилота погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту падения самолета.