Иркутский губернатор назвал срок выплат жильцам дома, пострадавшего при крушении Су-30

Жильцы дома, пострадавшего при крушении Су-30, получат выплаты ко вторнику
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Визит Президента РФ Владимира Путина на открытие Аглофабрики ММК. Челябинская область, истребитель, миг29
Самолет Су-30 упал на жилой дом, где проживали пять человек Фото:
новость из сюжета
В Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пообещал до вторника, 25 октября, перечислить компенсации жителям дома, пострадавшего в результате крушения истребителя Су-30. Об этом он написал в своем telegram-канале. По словам губернатора, в доме проживали пять человек.

«Насчет компенсации. Крайний срок во вторник — перечислим средства. Вопрос на контроле минсоцразвития», — написал Игорь Кобзев.

Самолет Су-30 упал на жилой дом в Иркутске во время испытательного полета 23 октября. В результате крушения оба пилота погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия. В Иркутске создали специальную комиссию для расследования инцидента.

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пообещал до вторника, 25 октября, перечислить компенсации жителям дома, пострадавшего в результате крушения истребителя Су-30. Об этом он написал в своем telegram-канале. По словам губернатора, в доме проживали пять человек. «Насчет компенсации. Крайний срок во вторник — перечислим средства. Вопрос на контроле минсоцразвития», — написал Игорь Кобзев. Самолет Су-30 упал на жилой дом в Иркутске во время испытательного полета 23 октября. В результате крушения оба пилота погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия. В Иркутске создали специальную комиссию для расследования инцидента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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