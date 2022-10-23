Иркутский губернатор назвал срок выплат жильцам дома, пострадавшего при крушении Су-30

Самолет Су-30 упал на жилой дом, где проживали пять человек
новость из сюжетаВ Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пообещал до вторника, 25 октября, перечислить компенсации жителям дома, пострадавшего в результате крушения истребителя Су-30. Об этом он написал в своем telegram-канале. По словам губернатора, в доме проживали пять человек.
«Насчет компенсации. Крайний срок во вторник — перечислим средства. Вопрос на контроле минсоцразвития», — написал Игорь Кобзев.
Самолет Су-30 упал на жилой дом в Иркутске во время испытательного полета 23 октября. В результате крушения оба пилота погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия. В Иркутске создали специальную комиссию для расследования инцидента.
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