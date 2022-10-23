Иркутский губернатор назвал срок выплат жильцам дома, пострадавшего при крушении Су-30

Жильцы дома, пострадавшего при крушении Су-30, получат выплаты ко вторнику

23 октября 2022 в 17:40 Размер текста - 17 +

Самолет Су-30 упал на жилой дом, где проживали пять человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пообещал до вторника, 25 октября, перечислить компенсации жителям дома, пострадавшего в результате крушения истребителя Су-30. Об этом он написал в своем telegram-канале. По словам губернатора, в доме проживали пять человек. «Насчет компенсации. Крайний срок во вторник — перечислим средства. Вопрос на контроле минсоцразвития», — написал Игорь Кобзев. Самолет Су-30 упал на жилой дом в Иркутске во время испытательного полета 23 октября. В результате крушения оба пилота погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия. В Иркутске создали специальную комиссию для расследования инцидента.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пообещал до вторника, 25 октября, перечислить компенсации жителям дома, пострадавшего в результате крушения истребителя Су-30. Об этом он написал в своем telegram-канале. По словам губернатора, в доме проживали пять человек. «Насчет компенсации. Крайний срок во вторник — перечислим средства. Вопрос на контроле минсоцразвития», — написал Игорь Кобзев. Самолет Су-30 упал на жилой дом в Иркутске во время испытательного полета 23 октября. В результате крушения оба пилота погибли. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия. В Иркутске создали специальную комиссию для расследования инцидента.