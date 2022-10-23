Депутат Луговой: нужно перенести тренировочные полеты военных от городов

23 октября 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

Падение самолета в Ейские и Иркутске не связаны, заявил Андрей Луговой Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета В Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом Необходимо, чтобы учебные полеты военных самолетов проводились вдали от городов. Разрешить эту проблему в беседе с URA.RU предложил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. «Безусловно, нужно продумывать вопросы, связанные с тем, чтобы тренировочные полеты самолетов проводились подальше от жилых построек. Это, конечно, требует обсуждения и решения», — сказал Андрей Луговой. Депутат отметил, что не стоит связывать крушения самолета в Ейске и Иркутске. «Такое совпадение вызывает вопросы, но вместе с тем, если проанализировать период за последние 20-30 лет, подобных случаев достаточно мало. Поэтому не думаю, что это связано с системой техники или с какими-то субъективными факторами. Гражданские самолеты тоже нет-нет, да падают», — добавил собеседник URA.RU. Истребитель Су-30 рухнул на жилой дом в Иркутске. Погибли оба пилота. Обесточенными остались 150 домов. Ранее Су-34 упал на жилой дом в Ейске. Погибли 13 человек.

Необходимо, чтобы учебные полеты военных самолетов проводились вдали от городов. Разрешить эту проблему в беседе с URA.RU предложил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. «Безусловно, нужно продумывать вопросы, связанные с тем, чтобы тренировочные полеты самолетов проводились подальше от жилых построек. Это, конечно, требует обсуждения и решения», — сказал Андрей Луговой. Депутат отметил, что не стоит связывать крушения самолета в Ейске и Иркутске. «Такое совпадение вызывает вопросы, но вместе с тем, если проанализировать период за последние 20-30 лет, подобных случаев достаточно мало. Поэтому не думаю, что это связано с системой техники или с какими-то субъективными факторами. Гражданские самолеты тоже нет-нет, да падают», — добавил собеседник URA.RU. Истребитель Су-30 рухнул на жилой дом в Иркутске. Погибли оба пилота. Обесточенными остались 150 домов. Ранее Су-34 упал на жилой дом в Ейске. Погибли 13 человек.