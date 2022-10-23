Эндокринолог Зяблова предупредила о зависимости от популярного лекарства

Эндокринолог Зяблова: корвалол вызывает зависимость и опасен для водителей

24 октября 2022 в 09:05 Размер текста - 17 +

Водитель после приема Корвалола рискует попасть в ДТП, предупредила Елена Зяблова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Корвалол может вызывать серьезную зависимость из-за содержания фенобарбитала, который накапливается в организме. Также лекарство опасно для водителей, так как снижает концентрацию и увеличивает риск ДТП. Об этом URA.RU рассказала эндокринолог, заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова. «Корвалол может вызывать зависимость из-за накопления фенобарбитала в организме. Также организм при частом применении корвалола начинает к нему привыкать, и необходимо повышать дозировку, чтобы почувствовать эффект. При резком прекращении использования корвалола могут возникнуть побочные эффекты, так называемый „синдром отмены“», — сказала Елена Зяблова. Эндокринолог отметила, что водить автомобиль тем, кто принимает корвалол, нельзя. «Исходя из того, что его компоненты вызывают расслабление, снижение координации и скорости реакций, я настоятельно не рекомендую садиться за руль после приема корвалола. Это может способствовать тому, что в случае аварийной ситуации, например, когда нужна быстрая реакция, этой реакции не будет. И это может привести к серьезным последствиям. За рулем важно сохранять концентрацию», — подчеркнула врач. Передозировка особенно опасна для почек, добавила специалист. «При злоупотреблении происходит снижение температуры тела, скорости обмена веществ, артериального давления. В итоге при отравлении может возникнуть снижение почечной фильтрации. Фенобарбитал способен значительно снижать концентрацию, тормозить психомоторные реакции и ухудшать координацию движений. Также употребление корвалола с алкоголем может вызвать нежелательные побочные эффекты», — объяснила Зяблова.

Корвалол может вызывать серьезную зависимость из-за содержания фенобарбитала, который накапливается в организме. Также лекарство опасно для водителей, так как снижает концентрацию и увеличивает риск ДТП. Об этом URA.RU рассказала эндокринолог, заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова. «Корвалол может вызывать зависимость из-за накопления фенобарбитала в организме. Также организм при частом применении корвалола начинает к нему привыкать, и необходимо повышать дозировку, чтобы почувствовать эффект. При резком прекращении использования корвалола могут возникнуть побочные эффекты, так называемый „синдром отмены“», — сказала Елена Зяблова. Эндокринолог отметила, что водить автомобиль тем, кто принимает корвалол, нельзя. «Исходя из того, что его компоненты вызывают расслабление, снижение координации и скорости реакций, я настоятельно не рекомендую садиться за руль после приема корвалола. Это может способствовать тому, что в случае аварийной ситуации, например, когда нужна быстрая реакция, этой реакции не будет. И это может привести к серьезным последствиям. За рулем важно сохранять концентрацию», — подчеркнула врач. Передозировка особенно опасна для почек, добавила специалист. «При злоупотреблении происходит снижение температуры тела, скорости обмена веществ, артериального давления. В итоге при отравлении может возникнуть снижение почечной фильтрации. Фенобарбитал способен значительно снижать концентрацию, тормозить психомоторные реакции и ухудшать координацию движений. Также употребление корвалола с алкоголем может вызвать нежелательные побочные эффекты», — объяснила Зяблова.