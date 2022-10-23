Аллерголог Браун заявила об опасности фотосессий в осенних листьях

24 октября 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

На опавших листьях размножаются грибки, сказала Анастасия Браун Фото: Денис Моргунов © URA.RU Фотосессии в осенних листьях могут привести к заболеваниям дыхания, кожи и поражению клещами. Об этом рассказала корреспонденту URA.RU аллерголог-иммунолог «ИНВИТРО-Урал» Анастасия Браун. «В осенней листве содержится более трехсот видов грибков. Наиболее распространенные из них — аспергиллез, альтернария и кладоспориум. В городах концентрация растет и за счет выхлопных газов, и в целом из-за загрязнения окружающей среды. При подкидывании листьев частота распространения грибковых спор увеличивается, а значит, и риски возникновения заболеваний верхних дыхательных путей. Но осенние фотоссесии опасны не только аллергиями. Во влажный период до заморозков в листве прячутся клещи, которые являются переносчиками многих инфекций», — сказала Анастасия Браун. По словам аллерголога, грибки могут привести к обострению и развитию различных болезней дыхания и кожи. «Особенно опасно они для людей с иммунной чувствительностью к аллергенам и астматиков. Может ухудшиться состояние как у подтвержденных, так и у скрытых аллергиков. Основные симптомы: заложенность носа, ринит, постоянный зуд носа, отечность глаз и ощущение песка в глазах. Есть риск отечности бронхов у тех, кто и не подозревает, что у него есть чувствительность к грибку. При контакте с листвой может возникнуть атопический дерматит. Помимо этого, есть оппортунистические инфекции — заболевания, которые развиваются у людей со сниженным иммунитетом, и грибки в этом случае могут вызывать заболевания дыхательных путей — аспергиллез, верхнечелюстной синусит», — отметила иммунолог.

Фотосессии в осенних листьях могут привести к заболеваниям дыхания, кожи и поражению клещами. Об этом рассказала корреспонденту URA.RU аллерголог-иммунолог «ИНВИТРО-Урал» Анастасия Браун. «В осенней листве содержится более трехсот видов грибков. Наиболее распространенные из них — аспергиллез, альтернария и кладоспориум. В городах концентрация растет и за счет выхлопных газов, и в целом из-за загрязнения окружающей среды. При подкидывании листьев частота распространения грибковых спор увеличивается, а значит, и риски возникновения заболеваний верхних дыхательных путей. Но осенние фотоссесии опасны не только аллергиями. Во влажный период до заморозков в листве прячутся клещи, которые являются переносчиками многих инфекций», — сказала Анастасия Браун. По словам аллерголога, грибки могут привести к обострению и развитию различных болезней дыхания и кожи. «Особенно опасно они для людей с иммунной чувствительностью к аллергенам и астматиков. Может ухудшиться состояние как у подтвержденных, так и у скрытых аллергиков. Основные симптомы: заложенность носа, ринит, постоянный зуд носа, отечность глаз и ощущение песка в глазах. Есть риск отечности бронхов у тех, кто и не подозревает, что у него есть чувствительность к грибку. При контакте с листвой может возникнуть атопический дерматит. Помимо этого, есть оппортунистические инфекции — заболевания, которые развиваются у людей со сниженным иммунитетом, и грибки в этом случае могут вызывать заболевания дыхательных путей — аспергиллез, верхнечелюстной синусит», — отметила иммунолог.