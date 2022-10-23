На Западе произошел раскол из-за введения предельной цены на нефть РФ

МВФ сообщил о проблемах с введением предельной цены на российскую нефть

23 октября 2022 в 23:51 Размер текста - 17 +

В МВФ не увидели эффективности введения потолка цен на нефть РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Европе заявили о проблемах, касающихся введения предельной цены на российскую нефть. В частности, по-прежнему неясно, какие государства собираются придерживаться данных мер, а какие откажутся. Эффективность планируемых запретов также находится под вопросом. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). «Существует неопределенность относительно того, какие страны согласятся на ограничение цен и насколько запрет на страховые услуги ограничит возможности России по перенаправлению нефтяных поставок», — приводит заявление фонда ТАСС. Также Запад опасается перенаправления нефтяных поставок Россией. Во избежание этого «предоставление таких услуг по морской перевозке, как страхование, будет доступно только перевозчикам и конечным странам, которые согласятся соблюдать ограничения», уточнили в МВФ. Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против РФ, в котором предусмотрено введение потолка цен на российские газ и нефть. В правительстве России заявляли, что поставки газа и нефти будут прекращены для всех стран, поддержавших установку потолка цен. О неэффективности ограничительных мер в отношении российских энергоресурсов писало и агентство Bloomberg. При этом Россия окажется в плюсе, если на Западе будет введен потолок цен на нефть, поскольку рынок отреагирует ростом стоимости углеводородов на любые ограничительные меры.

В Европе заявили о проблемах, касающихся введения предельной цены на российскую нефть. В частности, по-прежнему неясно, какие государства собираются придерживаться данных мер, а какие откажутся. Эффективность планируемых запретов также находится под вопросом. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). «Существует неопределенность относительно того, какие страны согласятся на ограничение цен и насколько запрет на страховые услуги ограничит возможности России по перенаправлению нефтяных поставок», — приводит заявление фонда ТАСС. Также Запад опасается перенаправления нефтяных поставок Россией. Во избежание этого «предоставление таких услуг по морской перевозке, как страхование, будет доступно только перевозчикам и конечным странам, которые согласятся соблюдать ограничения», уточнили в МВФ. Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против РФ, в котором предусмотрено введение потолка цен на российские газ и нефть. В правительстве России заявляли, что поставки газа и нефти будут прекращены для всех стран, поддержавших установку потолка цен. О неэффективности ограничительных мер в отношении российских энергоресурсов писало и агентство Bloomberg. При этом Россия окажется в плюсе, если на Западе будет введен потолок цен на нефть, поскольку рынок отреагирует ростом стоимости углеводородов на любые ограничительные меры.