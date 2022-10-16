Bloomberg: США разочаровались в собственных санкциях против России

16 октября 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

США хотят уменьшить доходы России от продажи нефти, но при этом сохранить уровень экспорта, пишет Bloomberg Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Идея США ограничить цену на российскую нефть оказалась неэффективна и, вероятно, вызовет волатильность рынка нефти. К такому выводу пришли аналитики американского агентства Bloomberg «Ограничение цен на российскую нефть может оказаться не таким надежным, как хотелось бы. Повышается угроза большей волатильности рынка. Похоже, в Вашингтоне считают, что если предельная цена будет установлена выше себестоимости, у России появится стимул продолжать экспорт. Чего они, кажется, не понимают, так это того, что решение для России является политическим, а не коммерческим», — пишет Bloomberg. По данным аналитиков, власти США считают, что Россия будет продавать нефть в условиях ограничения цен. «Цель состоит в том, чтобы сохранить поставки нефти из России, ограничивая при этом доходы Кремля», — пишет Bloomberg. Однако аналитики считают, что Москва не пойдет на это, что приведет к огромному ущербу для нефтяного рынка стран Запада. Решение стран Запада ограничить цены на российские нефть и газ связано с началом спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в ответ заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы тем странам, которые попытаются ввести на них потолок цен. После этого в Минфине США заявили, что решение о предельной цене еще не принято, пишет RT. Вице-премьер РФ Александр Новак посоветовал властям США ввести потолок цен на свой газ, который Америка поставляет в Европу по завышенным расценкам, сообщает Пятый канал.

Идея США ограничить цену на российскую нефть оказалась неэффективна и, вероятно, вызовет волатильность рынка нефти. К такому выводу пришли аналитики американского агентства Bloomberg «Ограничение цен на российскую нефть может оказаться не таким надежным, как хотелось бы. Повышается угроза большей волатильности рынка. Похоже, в Вашингтоне считают, что если предельная цена будет установлена выше себестоимости, у России появится стимул продолжать экспорт. Чего они, кажется, не понимают, так это того, что решение для России является политическим, а не коммерческим», — пишет Bloomberg. По данным аналитиков, власти США считают, что Россия будет продавать нефть в условиях ограничения цен. «Цель состоит в том, чтобы сохранить поставки нефти из России, ограничивая при этом доходы Кремля», — пишет Bloomberg. Однако аналитики считают, что Москва не пойдет на это, что приведет к огромному ущербу для нефтяного рынка стран Запада. Решение стран Запада ограничить цены на российские нефть и газ связано с началом спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в ответ заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы тем странам, которые попытаются ввести на них потолок цен. После этого в Минфине США заявили, что решение о предельной цене еще не принято, пишет RT. Вице-премьер РФ Александр Новак посоветовал властям США ввести потолок цен на свой газ, который Америка поставляет в Европу по завышенным расценкам, сообщает Пятый канал.