Зеленский ответил на сообщения о подготовке теракта с «грязной бомбой»

Зеленский призвал мир жестко отреагировать на заявления РФ о планах Киева применить «грязную бомбу».

24 октября 2022 в 02:07 Размер текста - 17 +

Зеленский на фоне сообщений о «грязной бомбе» призвал Запад к новым санкциям Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал появившиеся сообщения о возможной провокации Киева с применением «грязной бомбы». Он в очередной раз заявил, что «мир должен максимально жестко отреагировать» на любые шаги к росту напряженности. «На начинающейся неделе это будет задачей номер один для нашей дипломатии — объяснять, что происходит. И я уверен: мир будет с нами. Мир поймет», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram. Политик призвал мировое сообщество «максимально жестко отреагировать» на якобы исходящие от РФ угрозы и «очередное поднятие ставок», упомянув в обращении о «грязной ядерной бомбе» как о «так называемой». Ранее источники РИА Новости из разных стран сообщили, что Украина готовит провокацию против мирного населения. Киев планирует использовать ядерную «грязную бомбу» и впоследствии обвинить в многочисленных жертвах Россию. Известно, что последствия теракта могут оказаться опаснее, чем аварии на Чернобыльской АЭС или «Фукусиме-1». Бывший депутат Верховной рады Илья Кива со ссылкой на источники заявлял, что Зеленский завершил подготовку к теракту. По его мнению, украинский лидер «готов утопить мир в крови за свою шкуру».

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал появившиеся сообщения о возможной провокации Киева с применением «грязной бомбы». Он в очередной раз заявил, что «мир должен максимально жестко отреагировать» на любые шаги к росту напряженности. «На начинающейся неделе это будет задачей номер один для нашей дипломатии — объяснять, что происходит. И я уверен: мир будет с нами. Мир поймет», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram. Политик призвал мировое сообщество «максимально жестко отреагировать» на якобы исходящие от РФ угрозы и «очередное поднятие ставок», упомянув в обращении о «грязной ядерной бомбе» как о «так называемой». Ранее источники РИА Новости из разных стран сообщили, что Украина готовит провокацию против мирного населения. Киев планирует использовать ядерную «грязную бомбу» и впоследствии обвинить в многочисленных жертвах Россию. Известно, что последствия теракта могут оказаться опаснее, чем аварии на Чернобыльской АЭС или «Фукусиме-1». Бывший депутат Верховной рады Илья Кива со ссылкой на источники заявлял, что Зеленский завершил подготовку к теракту. По его мнению, украинский лидер «готов утопить мир в крови за свою шкуру».