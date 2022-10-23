Доктор военных наук Сивков: «грязная бомба» опаснее классической ядерной

Киев может запустить ядерные отходы в воздух, предупредил Константин Сивков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Последствия провокации Киева с применением ядерной «грязной бомбы» могут оказаться опаснее, чем аварии на Чернобыльской АЭС или «Фукусиме-1». Об этом в беседе с URA.RU заявил действительный академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

«Это очень опасная вещь. Примерами последствий „грязной бомбы“ является Чернобыль, Фукусима. Очень серьезное радиоактивное заражение, которое устраняется очень сложно. Это хуже даже классической ядерной бомбы. С трагедии в Чернобыле уже больше 35 лет прошло, а там до сих пор не безопасно», — сказал Сивков.

Военный эксперт назвал три возможных сценария, как и какую бомбу Киев готовит взорвать на Украине. «Первый вариант — это радиоактивные отходы. Они заряжаются в снаряд и выстреливаются. В результате взрыва в воздухе радиоактивные отходы распыляются над какой-то площадью. Неприятный момент, но обвинить Россию здесь сложно», — сообщил заместитель президента академии.

Остальными вариантами Украина постарается подставить Россию. «Опаснее когда наносится удар ракетной системой большой дальности по атомной станции, а точнее, по отходам. Они попадут в воду и отравят население. Удар может быть нанесен из восточных районов, подконтрольных Украине, по западным. Тогда обвинят Россию. Это будет поводом вмешаться для США и НАТО», — отметил академик.

Последний сценарий предполагает поставку ядерной бомбы Киеву. «Не стоит забывать, что они могут взорвать реальную атомную бомбу. Есть данные, что она есть в районе Николаева. Скорее всего, ее завезли британцы или американцы. После ее применения НАТО вмешается в конфликт», — добавил Сивков.

Собеседник агентства подчеркнул, что США уже готовятся к прямому вмешательству. «Командир 101 воздушно-десантной дивизии штатов, который находится в Восточной Европе, заявляет, что он готов войти на территорию Украины. Для того, что вести в бой, нужны предпосылки. Такой удар Украины может быть оправданием», — заключил специалист.

Ранее сообщалось о том, что Украина готовит провокацию с применением «грязной бомбы». Согласно данным РИА Новости, это планируется с целью обвинить Россию в применении оружия массового поражения.