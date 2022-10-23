Экс-депутат Рады: у Зеленского все готово для теракта с «грязной бомбой»

23 октября 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

Зеленский готов «утопить мир в крови», заявил бывший депутат Рады Кива Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский завершил подготовку к теракту с применением ядерной «грязной бомбы». Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива. «Как мне сообщают источники, у Зеленского все для этого теракта (с применением ядерного оружия — прим. URA.RU) уже готово. Мир никогда так близко не стоял к черте своего уничтожения», — написал Кива в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что президент Украины готовится к ядерному удару по мирному населению, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. «Кто сомневается в клоуне-крысе, не ошибайтесь в своих оценках — вспомните, кто спокойно <…> устроил теракт в Краматорске, Бучу, Крымский мост. За свою шкуру он утопит мир в крови», — подметил Кива. Ранее источники РИА Новости из разных стран сообщили, что Украина готовит провокацию против мирного населения. Киев планирует использовать ядерную «грязную бомбу» и впоследствии обвинить в многочисленных жертвах Россию. Известно, что последствия теракта могут оказаться опаснее, чем аварии на Чернобыльской АЭС или «Фукусиме-1». Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье провел ряд телефонных разговоров, в ходе которых предупредил западных коллег о подготовке Украиной провокации.

Президент Украины Владимир Зеленский завершил подготовку к теракту с применением ядерной «грязной бомбы». Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива. «Как мне сообщают источники, у Зеленского все для этого теракта (с применением ядерного оружия — прим. URA.RU) уже готово. Мир никогда так близко не стоял к черте своего уничтожения», — написал Кива в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что президент Украины готовится к ядерному удару по мирному населению, чтобы обвинить Россию в использовании оружия массового поражения. «Кто сомневается в клоуне-крысе, не ошибайтесь в своих оценках — вспомните, кто спокойно <…> устроил теракт в Краматорске, Бучу, Крымский мост. За свою шкуру он утопит мир в крови», — подметил Кива. Ранее источники РИА Новости из разных стран сообщили, что Украина готовит провокацию против мирного населения. Киев планирует использовать ядерную «грязную бомбу» и впоследствии обвинить в многочисленных жертвах Россию. Известно, что последствия теракта могут оказаться опаснее, чем аварии на Чернобыльской АЭС или «Фукусиме-1». Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье провел ряд телефонных разговоров, в ходе которых предупредил западных коллег о подготовке Украиной провокации.