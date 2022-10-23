23 октября 2022
22 октября 2022

Свердловская область попала в топ регионов по развитию науки и технологий

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Стела на границе Свердловской и Челябинской областей. Челябинск, свердловская область, трасса, стела свердловская область, м5, дорога, м-5
Свердловская область вошла в топ-10 регионов по научно-технологическому развитию Фото:

Свердловская область вошла в топ-10 российских регионов по научно-технологическому развитию за 2021 год. Область замкнула десятку лидеров.

«В рейтинг регионов по научно-технологическому развитию вошла Свердловская область. Регион расположился на десятом месте, набрав 53,31 балла», — пишет РИА «Новости». В 2020 году в текущем рейтинге регион был на девятом месте.

Лидером рейтинга стала Москва (79,61 балла). На втором месте — Санкт-Петербург (76,78 балла). Замыкает тройку лидеров — Республика Татарстан (68,06 баллов). На последнем, 85-м, месте расположилась Республика Ингушетия (9,51 баллов).

Исследование проводилось на основе агрегировании значений 19 показателей, объединенных в четыре группы. Эти данные характеризуют человеческие ресурсы и материально-техническую базу, задействованные в сфере науки и технологий, а также масштаб и эффективность научно-технологической деятельности. Максимально возможное значение рейтингового балла — 100, минимально возможное — 1.

Ранее URA.RU публиковало результаты другого опроса — половина жителей Екатеринбурга поддержала отмену новогодних праздников из-за проходящей на Украине спецоперации РФ. Тренд на отказ от публичных мероприятий на этот год поддержал каждый второй житель Екатеринбурга (51%). К слову, сам Екатеринбург попал в другой топ — рейтинг дорогих городов по мнению жителей.

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Свердловская область вошла в топ-10 российских регионов по научно-технологическому развитию за 2021 год. Область замкнула десятку лидеров. «В рейтинг регионов по научно-технологическому развитию вошла Свердловская область. Регион расположился на десятом месте, набрав 53,31 балла», — пишет РИА «Новости». В 2020 году в текущем рейтинге регион был на девятом месте. Лидером рейтинга стала Москва (79,61 балла). На втором месте — Санкт-Петербург (76,78 балла). Замыкает тройку лидеров — Республика Татарстан (68,06 баллов). На последнем, 85-м, месте расположилась Республика Ингушетия (9,51 баллов). Исследование проводилось на основе агрегировании значений 19 показателей, объединенных в четыре группы. Эти данные характеризуют человеческие ресурсы и материально-техническую базу, задействованные в сфере науки и технологий, а также масштаб и эффективность научно-технологической деятельности. Максимально возможное значение рейтингового балла — 100, минимально возможное — 1. Ранее URA.RU публиковало результаты другого опроса — половина жителей Екатеринбурга поддержала отмену новогодних праздников из-за проходящей на Украине спецоперации РФ. Тренд на отказ от публичных мероприятий на этот год поддержал каждый второй житель Екатеринбурга (51%). К слову, сам Екатеринбург попал в другой топ — рейтинг дорогих городов по мнению жителей.
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