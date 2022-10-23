23 октября 2022
22 октября 2022
21 октября 2022

Тюменская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по развитию технологий и науки

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменская область заняла 9 место в рейтинге регионов России по развитию науки и технологий Фото:

Тюменская область расположилась на девятом месте в рейтинге регионов РФ по развитию науки и технологий, набрав 54,46 балла. Об этом сообщается в исследовании РИА «Новости».

«Тюменская область — 9 место. Рейтинговый балл в 2021 году — 54,46», — говорится в итогах исследования. По сравнению с предыдущим 2020 годом тюменский регион поднялся в рейтинге на две позиции, вытеснив из топ-10 Тульскую область.

Ранее URA.RU писало о другом рейтинге. Тюменская область заняла девятое место в рейтинге SMART. Регион отметили за поддержку предпринимателей и научных стартапов.

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Тюменская область расположилась на девятом месте в рейтинге регионов РФ по развитию науки и технологий, набрав 54,46 балла. Об этом сообщается в исследовании РИА «Новости». «Тюменская область — 9 место. Рейтинговый балл в 2021 году — 54,46», — говорится в итогах исследования. По сравнению с предыдущим 2020 годом тюменский регион поднялся в рейтинге на две позиции, вытеснив из топ-10 Тульскую область. Ранее URA.RU писало о другом рейтинге. Тюменская область заняла девятое место в рейтинге SMART. Регион отметили за поддержку предпринимателей и научных стартапов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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