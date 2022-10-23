Тюменская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по развитию технологий и науки

24 октября 2022 в 04:45 Размер текста - 17 +

Тюменская область заняла 9 место в рейтинге регионов России по развитию науки и технологий Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменская область расположилась на девятом месте в рейтинге регионов РФ по развитию науки и технологий, набрав 54,46 балла. Об этом сообщается в исследовании РИА «Новости». «Тюменская область — 9 место. Рейтинговый балл в 2021 году — 54,46», — говорится в итогах исследования. По сравнению с предыдущим 2020 годом тюменский регион поднялся в рейтинге на две позиции, вытеснив из топ-10 Тульскую область. Ранее URA.RU писало о другом рейтинге. Тюменская область заняла девятое место в рейтинге SMART. Регион отметили за поддержку предпринимателей и научных стартапов.

Тюменская область расположилась на девятом месте в рейтинге регионов РФ по развитию науки и технологий, набрав 54,46 балла. Об этом сообщается в исследовании РИА «Новости». «Тюменская область — 9 место. Рейтинговый балл в 2021 году — 54,46», — говорится в итогах исследования. По сравнению с предыдущим 2020 годом тюменский регион поднялся в рейтинге на две позиции, вытеснив из топ-10 Тульскую область. Ранее URA.RU писало о другом рейтинге. Тюменская область заняла девятое место в рейтинге SMART. Регион отметили за поддержку предпринимателей и научных стартапов.