Тюменская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по развитию технологий и науки

Тюменская область заняла 9 место в рейтинге регионов России по развитию науки и технологий
Тюменская область расположилась на девятом месте в рейтинге регионов РФ по развитию науки и технологий, набрав 54,46 балла. Об этом сообщается в исследовании РИА «Новости».
«Тюменская область — 9 место. Рейтинговый балл в 2021 году — 54,46», — говорится в итогах исследования. По сравнению с предыдущим 2020 годом тюменский регион поднялся в рейтинге на две позиции, вытеснив из топ-10 Тульскую область.
Ранее URA.RU писало о другом рейтинге. Тюменская область заняла девятое место в рейтинге SMART. Регион отметили за поддержку предпринимателей и научных стартапов.
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