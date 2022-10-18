В Госдуме поддержали введение универсального пособия для беременных и детей до 17 лет

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Пособие могут назначить 9,2 млн детей Фото:

Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении универсального пособия на детей до 17 лет. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

С 1 января 2023 года в России планируется ввести универсальное пособие для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Размер пособия будет зависеть от дохода семьи и составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для детей.

Речь идет о семьях с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума. Данная мера поддержки может коснуться порядка 9,2 млн детей.

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Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении универсального пособия на детей до 17 лет. Об этом сообщается на сайте Госдумы. С 1 января 2023 года в России планируется ввести универсальное пособие для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет. Размер пособия будет зависеть от дохода семьи и составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для детей. Речь идет о семьях с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума. Данная мера поддержки может коснуться порядка 9,2 млн детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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