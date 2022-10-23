Министр обороны Украины пригласил ООН и МАГАТЭ проверить сообщения о «грязной бомбе»

24 октября 2022 в 04:26 Размер текста - 17 +

Украина пригласила миссии ООН и МАГАТЭ из-за сведений о «грязной бомбе» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ на фоне распространения сведений о том, что Киев готовит на своей территории теракт с подрывом «грязной бомбы», могут прибыть на Украину. Соответствующее приглашение озвучил министр обороны страны Алексей Резников. «Мысль о „грязной бомбе“ отвратительна для нас. Мы приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ посетить Украину», — написал Резников на своей странице в Twitter (заблокирован на территории РФ). Министр потребовал от организаций соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума, согласно которому СБ ООН обязуется оказать помощь Украине, если страна стала объектом угрозы применения ядерного оружия. В начале сентября миссия МАГАТЭ приезжала на Украину в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС, специалисты агентства начали переговоры с по созданию безопасной зоны вокруг объекта. В воскресенье СМИ сообщили, что Киев готовит провокацию против мирного населения. Украина планирует использовать ядерную «грязную бомбу» и впоследствии обвинить в многочисленных жертвах Россию. Известно, что последствия теракта могут оказаться опаснее, чем аварии на Чернобыльской АЭС или «Фукусиме-1». Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это призвал мировое сообщество к новым санкциям против России.

Мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ на фоне распространения сведений о том, что Киев готовит на своей территории теракт с подрывом «грязной бомбы», могут прибыть на Украину. Соответствующее приглашение озвучил министр обороны страны Алексей Резников. «Мысль о „грязной бомбе“ отвратительна для нас. Мы приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ посетить Украину», — написал Резников на своей странице в Twitter (заблокирован на территории РФ). Министр потребовал от организаций соблюдения 4-го пункта Будапештского меморандума, согласно которому СБ ООН обязуется оказать помощь Украине, если страна стала объектом угрозы применения ядерного оружия. В начале сентября миссия МАГАТЭ приезжала на Украину в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС, специалисты агентства начали переговоры с по созданию безопасной зоны вокруг объекта. В воскресенье СМИ сообщили, что Киев готовит провокацию против мирного населения. Украина планирует использовать ядерную «грязную бомбу» и впоследствии обвинить в многочисленных жертвах Россию. Известно, что последствия теракта могут оказаться опаснее, чем аварии на Чернобыльской АЭС или «Фукусиме-1». Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это призвал мировое сообщество к новым санкциям против России.