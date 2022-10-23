ХМАО удержал позиции в развитии науки и техники

ХМАО удержал позиции в рейтинге по научно-техническому развитию регионов РФ. По итогам прошлого года регион занимает 40-е место, такое же место он занимал и в 2020 году, сообщает РИА «Новости».
«Рейтинг РИА Новости по научно-технологическому развитию регионов (за 2021 год). Ханты-Мансийский автономный округ — 40-е место, как и в 2020 году», — сообщает агентство.
Для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента. Для расчета использовались показатели материально-технической базы, характеристика людских ресурсов и развитие инноваций в регионе.
Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО вошел в топ-10 регионов по материальному благополучию населения. Регион занял в рейтинге 7-е место.
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