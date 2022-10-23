В силовых структурах раскрыли причину крушения Су-34 в Ейске

Военный самолет Су-34 потерпел крушение в Ейске из-за попадания двух птиц в его двигатели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
«В момент взлета в двигатели Су-34 попали две чайки. Их останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета. Это обстоятельство и привело к возгоранию одного из двигателей самолета, что стало причиной его крушения», — передает агентство.
Вечером 17 октября в Ейске военный самолет упал на жилой дом. Пилоты не смогли увести Су-34 с загоревшимся двигателем от города. В качестве основной версии ЧП следствие рассматривает техническую неисправность самолета. Воздушное судно рухнуло на крышу девятиэтажного дома, пострадали 15 квартир, 14 человек погибли.
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Военный самолет Су-34 потерпел крушение в Ейске из-за попадания двух птиц в его двигатели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. «В момент взлета в двигатели Су-34 попали две чайки. Их останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета. Это обстоятельство и привело к возгоранию одного из двигателей самолета, что стало причиной его крушения», — передает агентство. Вечером 17 октября в Ейске военный самолет упал на жилой дом. Пилоты не смогли увести Су-34 с загоревшимся двигателем от города. В качестве основной версии ЧП следствие рассматривает техническую неисправность самолета. Воздушное судно рухнуло на крышу девятиэтажного дома, пострадали 15 квартир, 14 человек погибли.