23 октября 2022

Blick: пять россиян захотели выйти из-под санкций

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, швейцария, флаг швейцарии
На данный момент лица из санкционного списка Швейцарии не имеют оснований на снятие санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии получил пять заявок от российских граждан на исключение их из санкционного списка. Об этом сообщает швейцарская газета Blick.

«На данный момент подано пять заявок», — цитирует газета заявление федерального департамента экономики, образования и исследований. Отмечается, что лица из санкционного списка не имеют возможности оспорить свое присутствие в списке.

США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители. Причиной введения санкций стала спецоперация России на Украине. Свою работу в РФ приостановили десятки крупнейших мировых брендов и корпораций.

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Федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии получил пять заявок от российских граждан на исключение их из санкционного списка. Об этом сообщает швейцарская газета Blick. «На данный момент подано пять заявок», — цитирует газета заявление федерального департамента экономики, образования и исследований. Отмечается, что лица из санкционного списка не имеют возможности оспорить свое присутствие в списке. США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители. Причиной введения санкций стала спецоперация России на Украине. Свою работу в РФ приостановили десятки крупнейших мировых брендов и корпораций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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