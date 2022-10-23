Blick: пять россиян захотели выйти из-под санкций

Федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии получил пять заявок от российских граждан на исключение их из санкционного списка. Об этом сообщает швейцарская газета Blick.
«На данный момент подано пять заявок», — цитирует газета заявление федерального департамента экономики, образования и исследований. Отмечается, что лица из санкционного списка не имеют возможности оспорить свое присутствие в списке.
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Федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии получил пять заявок от российских граждан на исключение их из санкционного списка. Об этом сообщает швейцарская газета Blick. «На данный момент подано пять заявок», — цитирует газета заявление федерального департамента экономики, образования и исследований. Отмечается, что лица из санкционного списка не имеют возможности оспорить свое присутствие в списке. США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители. Причиной введения санкций стала спецоперация России на Украине. Свою работу в РФ приостановили десятки крупнейших мировых брендов и корпораций.