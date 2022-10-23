Власти вручили медаль вернувшемуся с СВО пермяку

Медали «За заслуги перед отечеством» удостоен пермяк Роман Сибирцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В мэрии Кунгура (Пермский край) торжественно вручили медаль «За заслуги перед отечеством» Роману Сибирцеву, который принимал участие в спецоперации на Украине. В мае он отправился на фронт добровольцем, а через три месяца службы вернулся домой.

«В торжественной обстановке медалью „За заслуги перед отечеством“ был награжден житель Кунгура Роман Сибирцев. Роман Сергеевич ушел добровольцем на спецоперацию в мае 2022 года. Служил в должности наводчик-минометчик в артиллерийских войсках, держал оборону в одном из населенных пунктов Харьковской области. Вернулся в июле», — сообщается на странице администрации Кунгура в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, в мэрии Орденом Мужества посмертно наградили Дмитрия Ипатова. Награду вручили его отцу — Андрею Ипатову. Дмитрий служил по контракту, погиб во время специальной операции 7 июня при выполнении воинского долга.

Спецоперация на территории ЛНР, ДНР и Украины началась в феврале. Объявивший ее президент РФ Владимир Путин отмечал, что это вынужденная мера, направленная на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии.