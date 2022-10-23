В Магнитогорске студенты из движения «Братишка» поддержат мобилизованных

Для поддержки земляков в Магнитогорске заработало молодежное движение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Магнитогорске (Челябинская область) студенты педколледжа объединились в движение «Братишка» для поддержки мобилизованных земляков. Как URA.RU сообщил инициатор создания движения Евгений Чепурин, новая структура будет готова работать со всеми активистами.

«Работать движение официально начинает 24 октября на базе магнитогорского педколледжа. Приглашаем всех неравнодушных: в аудитории 116 с посетителями постоянно будут работать дежурные из числа студентов и волонтеров», — рассказал URA.RU Чепурин.

Движение назвали «Братишкой» — по позывному самого Чепурина. В качестве активиста он собирает грузы для батальона связи «Южноуралец». Движение организовали при участии депутата Госдумы Станислава Наумова.

В будущем движение преобразуют в общественную организацию. Как уточнил собеседник URA.RU, новая структура займется задачами патриотического воспитания молодых.

Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Для защиты освобожденных территорий с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В воскресенье, 23 октября, в регионе возобновились отправки призванных граждан в учебные центры воинских частей.