ФСБ: «Исламское государство» готовило теракт в отделе полиции

В Пятигорске раскрыли ячейку сторонников террористической организации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пятигорске Ставропольского края задержали сторонников «Исламского государства» (запрещенная в мире международная террористическая организация), готовивших теракт в отделе полиции. Об этом сообщает ФСБ РФ.

«В Пятигорске вскрыта и пресечена преступная деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации ИГИЛ. Теракт планировался в городском отделе полиции», — цитирует заявление в пресс-релизе спецслужбы РИА Новости. В состав ячейки входили граждане из Центральной Азии, которые действовали по командам зарубежных кураторов. При обыске были найдены компоненты взрывных устройств, а также поражающие элементы.

Ранее в Ставрополе была обезврежена террористическая ячейка. Задержанные планировали теракты на транспортном объекте.