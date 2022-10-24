ФСБ: «Исламское государство» готовило теракт в отделе полиции

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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, фсб
В Пятигорске раскрыли ячейку сторонников террористической организации Фото:

В Пятигорске Ставропольского края задержали сторонников «Исламского государства» (запрещенная в мире международная террористическая организация), готовивших теракт в отделе полиции. Об этом сообщает ФСБ РФ.

«В Пятигорске вскрыта и пресечена преступная деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации ИГИЛ. Теракт планировался в городском отделе полиции», — цитирует заявление в пресс-релизе спецслужбы РИА Новости. В состав ячейки входили граждане из Центральной Азии, которые действовали по командам зарубежных кураторов. При обыске были найдены компоненты взрывных устройств, а также поражающие элементы.

Ранее в Ставрополе была обезврежена террористическая ячейка. Задержанные планировали теракты на транспортном объекте.

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В Пятигорске Ставропольского края задержали сторонников «Исламского государства» (запрещенная в мире международная террористическая организация), готовивших теракт в отделе полиции. Об этом сообщает ФСБ РФ. «В Пятигорске вскрыта и пресечена преступная деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации ИГИЛ. Теракт планировался в городском отделе полиции», — цитирует заявление в пресс-релизе спецслужбы РИА Новости. В состав ячейки входили граждане из Центральной Азии, которые действовали по командам зарубежных кураторов. При обыске были найдены компоненты взрывных устройств, а также поражающие элементы. Ранее в Ставрополе была обезврежена террористическая ячейка. Задержанные планировали теракты на транспортном объекте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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