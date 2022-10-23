В десятки курганских детсадов поставляли печень из Бразилии с неверным сроком годности

24 октября 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

В 61 детский сад Курганской области закупили говяжью печень с измененным сроком годности (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области более 60 детских садов приобрели говяжью печень из Бразилии, срок годности которой был незаконно увеличен местной компанией-поставщиком. Об этом сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Курганская компания получила от предприятия из города Челябинск печень говяжью, произведенную в Бразилии с датой выработки февраль—март 2021 года и сроком годности до февраля 2023 года. Путем создания производственного сертификата предприниматель перевел замороженную печень в охлажденную и изменил дату выработки, передвинув на семи месяцев, а срок годности, наоборот, уменьшил с февраля 2023 года до сентября 2022 года. Это было сделано из-за того, что для детского питания не допускается использование субпродуктов со сроками годности более шести месяцев», — говорится в сообщении. Всего по данным системы Россельхознадзора «Меркурий» было установлено, что говяжья печень с измененным сроком годности поступила в адрес 61 детского дошкольного и одного образовательного учреждения Курганской области. За выявленные нарушения предпринимателю вынесено предостережение, а лицу, которое занималось оформлением ветеринарных документов, приостановили регистрацию в системе «Меркурий». Кроме того, направлены письма в региональные департаменты образования и здравоохранения, а также прокуратуру. Ранее URA.RU писало, что курганских школьников кормили говяжьей печенью с неверным сроком годности. По данным регионального Россельхознадзора, такую продукцию приобрели 36 школ, детсадов и больниц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области более 60 детских садов приобрели говяжью печень из Бразилии, срок годности которой был незаконно увеличен местной компанией-поставщиком. Об этом сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Курганская компания получила от предприятия из города Челябинск печень говяжью, произведенную в Бразилии с датой выработки февраль—март 2021 года и сроком годности до февраля 2023 года. Путем создания производственного сертификата предприниматель перевел замороженную печень в охлажденную и изменил дату выработки, передвинув на семи месяцев, а срок годности, наоборот, уменьшил с февраля 2023 года до сентября 2022 года. Это было сделано из-за того, что для детского питания не допускается использование субпродуктов со сроками годности более шести месяцев», — говорится в сообщении. Всего по данным системы Россельхознадзора «Меркурий» было установлено, что говяжья печень с измененным сроком годности поступила в адрес 61 детского дошкольного и одного образовательного учреждения Курганской области. За выявленные нарушения предпринимателю вынесено предостережение, а лицу, которое занималось оформлением ветеринарных документов, приостановили регистрацию в системе «Меркурий». Кроме того, направлены письма в региональные департаменты образования и здравоохранения, а также прокуратуру. Ранее URA.RU писало, что курганских школьников кормили говяжьей печенью с неверным сроком годности. По данным регионального Россельхознадзора, такую продукцию приобрели 36 школ, детсадов и больниц.