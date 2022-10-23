В Кургане предприятие «Макфа» обязали построить убежище для своих работников

24 октября 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Предприятие «Макфа» обязали построить убежище для сотрудников после проверки курганского МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководство филиала предприятия «Макфа» после проверки курганского ГУ МЧС получило предписание устранить нарушение по созданию (строительству) объекта гражданской обороны типа убежище. Об этом стало известно из материалов Курганского арбитражного суда. «Была проведена выездная проверка на предмет соблюдения обязательных требований в области гражданской обороны по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 157 Б в отношении юридического лица — АО „Макфа“. <…> Согласно 4 пункту предписания от 04.10.2021 АО „МАКФА“ предписано устранить следующие нарушения: организацией не осуществляется создание (строительство) объекта гражданской обороны», — говорится в материалах дела. Проверку сотрудники МЧС проводили в сентябре и октябре 2021 года. Представители курганского филиала АО «Макфа» подали заявление в Арбитражный суд и пытались оспорить итоги проверки. Суд рассмотрел аспекты дела и подтвердил, что предприятие входит в перечень предприятий Курганской области, относящихся к категории гражданской обороны. «Отнесение заявителя к категории гражданской обороны, а также отнесение территории, на которой оно расположено к группе по гражданской обороне является основанием для создания защитного сооружения гражданской обороны — типа убежище», — привели доводы в суде. Поэтому заявителю было отказано в просьбе признать незаконным пункт предписания ГУ МЧС об устранении выявленного нарушения. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области управление МВД собирается отремонтировать убежище на территории ведомства. Заявка на капитальный ремонт убежища появилась на сайте РТС-тендер.

Руководство филиала предприятия «Макфа» после проверки курганского ГУ МЧС получило предписание устранить нарушение по созданию (строительству) объекта гражданской обороны типа убежище. Об этом стало известно из материалов Курганского арбитражного суда. «Была проведена выездная проверка на предмет соблюдения обязательных требований в области гражданской обороны по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 157 Б в отношении юридического лица — АО „Макфа“. <…> Согласно 4 пункту предписания от 04.10.2021 АО „МАКФА“ предписано устранить следующие нарушения: организацией не осуществляется создание (строительство) объекта гражданской обороны», — говорится в материалах дела. Проверку сотрудники МЧС проводили в сентябре и октябре 2021 года. Представители курганского филиала АО «Макфа» подали заявление в Арбитражный суд и пытались оспорить итоги проверки. Суд рассмотрел аспекты дела и подтвердил, что предприятие входит в перечень предприятий Курганской области, относящихся к категории гражданской обороны. «Отнесение заявителя к категории гражданской обороны, а также отнесение территории, на которой оно расположено к группе по гражданской обороне является основанием для создания защитного сооружения гражданской обороны — типа убежище», — привели доводы в суде. Поэтому заявителю было отказано в просьбе признать незаконным пункт предписания ГУ МЧС об устранении выявленного нарушения. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области управление МВД собирается отремонтировать убежище на территории ведомства. Заявка на капитальный ремонт убежища появилась на сайте РТС-тендер.