Свердловские силовики приехали с обыском в полицейский госпиталь

Сотрудники из управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области провели обыск в госпитале полиции на озере Балтым (Верхняя Пышма). Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве.
«Проводятся оперативные мероприятия в госпитале. В планах сотрудников еще несколько облав на медучреждения для проверки соблюдения законов», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, делом занимаются сотрудники управления собственной безопасности оперативно-розыскной части свердловской полиции. По одной из версий, обыски связаны с нарушениями в предоставлении коммунальных услуг и, в частности, электроэнергии. Другой собеседник агентства посчитал, что бойцы из УСБ приедут также в другие учреждения в крупных городах региона.
URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он не подтвердил, но и не опроверг информацию об обысках. «Всему свое время», — добавил полковник Горелых.
Ранее сотрудники МВД и ФСБ были задействованы в обысках в компании «Желдорпуть» в деревне Гилево Белоярского района. Там проводилась проверка законности вырубки лесов.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo