Свердловские силовики приехали с обыском в полицейский госпиталь

Сотрудники УСБ ОРЧ свердловской полиции проверяют законность использования коммунальных услуг в госпитале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники из управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области провели обыск в госпитале полиции на озере Балтым (Верхняя Пышма). Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве.

«Проводятся оперативные мероприятия в госпитале. В планах сотрудников еще несколько облав на медучреждения для проверки соблюдения законов», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, делом занимаются сотрудники управления собственной безопасности оперативно-розыскной части свердловской полиции. По одной из версий, обыски связаны с нарушениями в предоставлении коммунальных услуг и, в частности, электроэнергии. Другой собеседник агентства посчитал, что бойцы из УСБ приедут также в другие учреждения в крупных городах региона.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он не подтвердил, но и не опроверг информацию об обысках. «Всему свое время», — добавил полковник Горелых.

Ранее сотрудники МВД и ФСБ были задействованы в обысках в компании «Желдорпуть» в деревне Гилево Белоярского района. Там проводилась проверка законности вырубки лесов.