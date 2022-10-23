23 октября 2022

Свердловские силовики приехали с обыском в полицейский госпиталь

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, силовики, балаклава, спецоперация, обыск, омон, госбезопасность
Сотрудники УСБ ОРЧ свердловской полиции проверяют законность использования коммунальных услуг в госпитале Фото:

Сотрудники из управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области провели обыск в госпитале полиции на озере Балтым (Верхняя Пышма). Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве.

«Проводятся оперативные мероприятия в госпитале. В планах сотрудников еще несколько облав на медучреждения для проверки соблюдения законов», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, делом занимаются сотрудники управления собственной безопасности оперативно-розыскной части свердловской полиции. По одной из версий, обыски связаны с нарушениями в предоставлении коммунальных услуг и, в частности, электроэнергии. Другой собеседник агентства посчитал, что бойцы из УСБ приедут также в другие учреждения в крупных городах региона.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он не подтвердил, но и не опроверг информацию об обысках. «Всему свое время», — добавил полковник Горелых.

Ранее сотрудники МВД и ФСБ были задействованы в обысках в компании «Желдорпуть» в деревне Гилево Белоярского района. Там проводилась проверка законности вырубки лесов.

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Сотрудники из управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области провели обыск в госпитале полиции на озере Балтым (Верхняя Пышма). Об этом URA.RU сообщил источник в силовом ведомстве. «Проводятся оперативные мероприятия в госпитале. В планах сотрудников еще несколько облав на медучреждения для проверки соблюдения законов», — рассказал собеседник агентства. По его словам, делом занимаются сотрудники управления собственной безопасности оперативно-розыскной части свердловской полиции. По одной из версий, обыски связаны с нарушениями в предоставлении коммунальных услуг и, в частности, электроэнергии. Другой собеседник агентства посчитал, что бойцы из УСБ приедут также в другие учреждения в крупных городах региона. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он не подтвердил, но и не опроверг информацию об обысках. «Всему свое время», — добавил полковник Горелых. Ранее сотрудники МВД и ФСБ были задействованы в обысках в компании «Желдорпуть» в деревне Гилево Белоярского района. Там проводилась проверка законности вырубки лесов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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