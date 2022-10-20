Свердловские силовики из ФСБ и МВД проводят обыски по делу черных лесорубов

Предположительно, лес вырубался и продавался незаконно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники ФСБ и МВД Свердловской области явились с обысками в офис компании «Желдорпуть» в деревне Гилево Белоярского района. Ее сотрудников подозревают в незаконной вырубке леса, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Информацию подтвердили в пресс-службах обоих силовых ведомств.

«В рамках уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений сотрудниками ФСБ и МВД проводятся следственные действия в деревне Гилева, на улице Калинина, 17. По адресу установлен учредитель ООО „Желдорпуть“ (является поставщиком материалов для строительных и железнодорожных компаний, а также занимается изготовлением опор ЛЭП — прим.ред.) Михаил Каримов, организовавший вырубку леса на территории Каменского района», — уточнил источник агентства.

По его словам, Каримов отвечает за финансовую составляющую коммерческой организации. По оперативной информации, через имеющиеся связи в региональном министерстве природных ресурсов и экологии он получал преимущество при выборе участков леса для последующей вырубки и продажи.

За комментарием URA.RU обратилось в пресс-службу УФСБ России по Свердловской области. «Факт проведения следственных действий в деревне Гилева Белоярского района подтверждаем. При этом предоставить подробности не представляется возможным в соответствии с частью 1 статьи 161 УПК Российской Федерации», — ответили представители ведомства.

Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых также подтвердил редакции сведения о том, что сыщики ФСБ и МВД проводят оперативные мероприятия по изобличению так называемых черных лесорубов. «По данному факту следственным подразделением полиции Каменска-Уральского возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. Сыщики устанавливают связи лиц, фигурирующих в материалах дела, а также как давно работала криминальная схема, куда конкретно сбывалась незаконно добытая древесина и точный материальный ущерб», — отметил полковник Горелых.

Ранее URA.RU сообщало, как возле коттеджного поселка Рассоха под Екатеринбургом незаконно вырубают десятки гектаров леса. Местные жители заявляли, что лесные насаждения увозили из Свердловской области в Казахстан.