Губернаторы Комарова и Махонин запланировали встречу с основателем «ЛУКОЙЛа»

24 октября 2022 в 17:10 Размер текста - 17 +

Официальная цель визита — строительство образовательного центра для нефтегазовиков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетит Когалым для встречи с губернатором ХМАО Натальей Комаровой и основателем компании «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве Пермского края и подтвердили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. «Дмитрий Махонин встретится в Когалыме с Вагитом Алекперовым и Натальей Комаровой. Там располагается образовательный центр — филиал Пермского Политеха в Когалыме. Вопрос строительства этого центра — основная цель визита, который пройдет 25—26 октября», — сообщил источник в правительстве Пермского края. Визит Махонина в ХМАО корреспонденту URA.RU подтвердили в югорском правительстве. «Губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует показать главе Пермского края Дмитрию Махонину объекты инфраструктуры города, обсудить реализацию межрегионального соглашения о сотрудничестве, подписать план мероприятий по его реализации», — сообщили в департаменте общественных внешних связей и молодежной политики ХМАО. Строительство филиала пермского вуза в Когалыме является важной задачей для региональных властей и компании «ЛУКОЙЛ». Его позиционируют как образовательный инновационный проект будущего. Открытие планируется в 2023 году, а студенческий состав просто переедет в новое здание. «У нас в ПНИПУ три года уже учатся студенты, на горно-нефтяном факультете. Под курированием компании „ЛУКОЙЛ“. В следующем году все эти студенты и набор первого курса переходят в наш Когалымский филиал», — сообщили в Пермском научно-исследовательском политехническом университете. Для изучения, помимо основных нефтегазовых специальностей, будут доступны такие курсы как «Искусственный интеллект в нефтегазовой отрасли» и специализация по центрам обработки данных. Для уточнения информации об официальной программе губернаторов в Когалыме, агентство отправило запросы в региональные органы власти.



Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретилась с основателем «Лукойла» Вагитом Алекперовым в Когалыме. Официальная программа касалась проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Когалыме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетит Когалым для встречи с губернатором ХМАО Натальей Комаровой и основателем компании «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве Пермского края и подтвердили в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. «Дмитрий Махонин встретится в Когалыме с Вагитом Алекперовым и Натальей Комаровой. Там располагается образовательный центр — филиал Пермского Политеха в Когалыме. Вопрос строительства этого центра — основная цель визита, который пройдет 25—26 октября», — сообщил источник в правительстве Пермского края. Визит Махонина в ХМАО корреспонденту URA.RU подтвердили в югорском правительстве. «Губернатор ХМАО Наталья Комарова планирует показать главе Пермского края Дмитрию Махонину объекты инфраструктуры города, обсудить реализацию межрегионального соглашения о сотрудничестве, подписать план мероприятий по его реализации», — сообщили в департаменте общественных внешних связей и молодежной политики ХМАО. Строительство филиала пермского вуза в Когалыме является важной задачей для региональных властей и компании «ЛУКОЙЛ». Его позиционируют как образовательный инновационный проект будущего. Открытие планируется в 2023 году, а студенческий состав просто переедет в новое здание. «У нас в ПНИПУ три года уже учатся студенты, на горно-нефтяном факультете. Под курированием компании „ЛУКОЙЛ“. В следующем году все эти студенты и набор первого курса переходят в наш Когалымский филиал», — сообщили в Пермском научно-исследовательском политехническом университете. Для изучения, помимо основных нефтегазовых специальностей, будут доступны такие курсы как «Искусственный интеллект в нефтегазовой отрасли» и специализация по центрам обработки данных. Для уточнения информации об официальной программе губернаторов в Когалыме, агентство отправило запросы в региональные органы власти. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова встретилась с основателем «Лукойла» Вагитом Алекперовым в Когалыме. Официальная программа касалась проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Когалыме.