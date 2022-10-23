Прокуратура по просьбе Милонова проверит назначение Шигирского идола символом Екатеринбурга

24 октября 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

Свердловская прокуратура по просьбе депутата Милонова проверит назначение Шигирского идола символом Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Распил Шигирского идола Прокуратура Свердловской области проверит должностные лица Екатеринбурга на предмет возможной незаконной популяризации Шигирского идола в качестве символа столицы Урала. Об этом URA.RU сообщили активисты из организации «Зов народа» (Копия обращения есть в распоряжении редакции). Инициатором проверки стал депутат Государственной думы Виталий Милонов. «Прокуратурой области получено ваше обращение о возможном нарушении действующего законодательства должностными лицами Екатеринбурга в связи с намерением предать статус официального символа города Большому Шигирскому идолу. Уведомляю вас об организации прокуратурой области проверки содержащихся в обращении доводов о нарушении требований законодательства. О результатах проверки вы будете проинформированы в установленный законом срок», — сказано в документе. Шигирский идол — археологический памятник, древнейшая в мире сохранившаяся деревянная скульптура. Возраст достигает 12 100 лет. Идол выполнен из лиственницы в XI тысячелетии до нашей эры, в эпоху мезолита. Идол был обнаружен в 1890 году на Среднем Урале в районе современного города Кировграда. В настоящее время хранится в Свердловском областном краеведческом музее в городе Екатеринбурге, где ему посвящена отдельная экспозиция. Ранее агентство писало, что активисты попросили Путина запретить пиар Шигирского идола в Екатеринбурге. По их мнению, пиарить Шигирский идол на Урале нельзя, так как это может привести к росту неоязыческих настроений, как на Украине.

Прокуратура Свердловской области проверит должностные лица Екатеринбурга на предмет возможной незаконной популяризации Шигирского идола в качестве символа столицы Урала. Об этом URA.RU сообщили активисты из организации «Зов народа» (Копия обращения есть в распоряжении редакции). Инициатором проверки стал депутат Государственной думы Виталий Милонов. «Прокуратурой области получено ваше обращение о возможном нарушении действующего законодательства должностными лицами Екатеринбурга в связи с намерением предать статус официального символа города Большому Шигирскому идолу. Уведомляю вас об организации прокуратурой области проверки содержащихся в обращении доводов о нарушении требований законодательства. О результатах проверки вы будете проинформированы в установленный законом срок», — сказано в документе. Шигирский идол — археологический памятник, древнейшая в мире сохранившаяся деревянная скульптура. Возраст достигает 12 100 лет. Идол выполнен из лиственницы в XI тысячелетии до нашей эры, в эпоху мезолита. Идол был обнаружен в 1890 году на Среднем Урале в районе современного города Кировграда. В настоящее время хранится в Свердловском областном краеведческом музее в городе Екатеринбурге, где ему посвящена отдельная экспозиция. Ранее агентство писало, что активисты попросили Путина запретить пиар Шигирского идола в Екатеринбурге. По их мнению, пиарить Шигирский идол на Урале нельзя, так как это может привести к росту неоязыческих настроений, как на Украине.