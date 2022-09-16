Активисты просят Путина запретить пиар Шигирского идола в Екатеринбурге

17 сентября 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

Общественники написали обращение к президенту с просьбой запретить пиар артефакта с сомнительной историей Фото: Анна Майорова © URA.RU Пиарить Шигирский идол на Урале недопустимо, так как это может привести к росту неоязыческих настроений, как на Украине. С таким мнением выступили общественники из организации «Зов народа». Они написали обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на проблему. Копия обращения есть в распоряжении URA.RU. «Просим обратить внимание и принять меры в отношении деструктивных действий должностных лиц администрации Екатеринбурга, направленных на придание статуса официального символа и главной достопримечательности города так называемому Шигирскому идолу […] Игнорируется опасность, связанная с культивированием в обществе интереса к неоязычеству и неязыческим культам, которые в соседней Украине стали одним из факторов, способствовавших возрождению идеологии фашизма», — говорится в обращении. Общественники приводят в пример мероприятия, посвященные Шигирскому идолу, которые прошли в регионе в последние годы. В частности, спектакль в Свердловском краеведческом музее «Сказ о том, как старатели краеведы Шигирского идола нашли», роли в котором, в том числе деревянного идола, сыграли воспитанники детского сада. Шигирский идол — археологический памятник, древнейшая в мире сохранившаяся деревянная скульптура. Возраст, по последним оценкам ученых, достигает 12 100 лет. Ранее власти Екатеринбурга объявили, что намерены пиарить артефакт, а вместе с ним и город. При этом не все горожане поддерживают инициативу. Православные свердловчане, опираясь на исследование международной группы ученых, считают Шигирский идол древнейшим изображением дьявола. В краеведческом музее, в свою очередь, активно рассказывают об артефакте и даже проводили спектакль с участием детей, посвященный Шигиру. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пиарить Шигирский идол на Урале недопустимо, так как это может привести к росту неоязыческих настроений, как на Украине. С таким мнением выступили общественники из организации «Зов народа». Они написали обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на проблему. Копия обращения есть в распоряжении URA.RU. «Просим обратить внимание и принять меры в отношении деструктивных действий должностных лиц администрации Екатеринбурга, направленных на придание статуса официального символа и главной достопримечательности города так называемому Шигирскому идолу […] Игнорируется опасность, связанная с культивированием в обществе интереса к неоязычеству и неязыческим культам, которые в соседней Украине стали одним из факторов, способствовавших возрождению идеологии фашизма», — говорится в обращении. Общественники приводят в пример мероприятия, посвященные Шигирскому идолу, которые прошли в регионе в последние годы. В частности, спектакль в Свердловском краеведческом музее «Сказ о том, как старатели краеведы Шигирского идола нашли», роли в котором, в том числе деревянного идола, сыграли воспитанники детского сада. Шигирский идол — археологический памятник, древнейшая в мире сохранившаяся деревянная скульптура. Возраст, по последним оценкам ученых, достигает 12 100 лет. Ранее власти Екатеринбурга объявили, что намерены пиарить артефакт, а вместе с ним и город. При этом не все горожане поддерживают инициативу. Православные свердловчане, опираясь на исследование международной группы ученых, считают Шигирский идол древнейшим изображением дьявола. В краеведческом музее, в свою очередь, активно рассказывают об артефакте и даже проводили спектакль с участием детей, посвященный Шигиру.