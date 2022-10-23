23 октября 2022
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21 октября 2022

Губернатор Шумков перечислил внутренних врагов России

Глава Курганской области: для России опасны лень, дилетантство и словоблудие
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, шумков вадим
По словам Шумкова, для России опасен не только внешний враг, но и внутренний Фото:

Губернатор Курганской области вадим Шумков считает, что дилетанты и бездельники опасны для России. Соответствующий пост он опубликовал в своем telegram-канале.

«Часто говорят о том, что для России враг внутренний не менее опасен внешнего врага. Это так. Речь не только об откровенном предательстве», — пишет Шумков. По его словам, для России также опасны «словоблудие», лень, ложь и дилетантство. Он отметил, что они не менее страшны, чем заграничные войска.

До этого URA.RU писало, что, по мнению Шумкова «мировое жулье пошло вразнос». Он отметил, что США пытается истощить Россию и создать сеть бактериологических лабораторий на приграничных территориях.

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Губернатор Курганской области вадим Шумков считает, что дилетанты и бездельники опасны для России. Соответствующий пост он опубликовал в своем telegram-канале. «Часто говорят о том, что для России враг внутренний не менее опасен внешнего врага. Это так. Речь не только об откровенном предательстве», — пишет Шумков. По его словам, для России также опасны «словоблудие», лень, ложь и дилетантство. Он отметил, что они не менее страшны, чем заграничные войска. До этого URA.RU писало, что, по мнению Шумкова «мировое жулье пошло вразнос». Он отметил, что США пытается истощить Россию и создать сеть бактериологических лабораторий на приграничных территориях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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