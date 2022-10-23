Губернатор Шумков перечислил внутренних врагов России

Губернатор Курганской области вадим Шумков считает, что дилетанты и бездельники опасны для России. Соответствующий пост он опубликовал в своем telegram-канале.
«Часто говорят о том, что для России враг внутренний не менее опасен внешнего врага. Это так. Речь не только об откровенном предательстве», — пишет Шумков. По его словам, для России также опасны «словоблудие», лень, ложь и дилетантство. Он отметил, что они не менее страшны, чем заграничные войска.
До этого URA.RU писало, что, по мнению Шумкова «мировое жулье пошло вразнос». Он отметил, что США пытается истощить Россию и создать сеть бактериологических лабораторий на приграничных территориях.
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