Губернатор Шумков перечислил внутренних врагов России

Глава Курганской области: для России опасны лень, дилетантство и словоблудие

24 октября 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

По словам Шумкова, для России опасен не только внешний враг, но и внутренний Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Курганской области вадим Шумков считает, что дилетанты и бездельники опасны для России. Соответствующий пост он опубликовал в своем telegram-канале. «Часто говорят о том, что для России враг внутренний не менее опасен внешнего врага. Это так. Речь не только об откровенном предательстве», — пишет Шумков. По его словам, для России также опасны «словоблудие», лень, ложь и дилетантство. Он отметил, что они не менее страшны, чем заграничные войска. До этого URA.RU писало, что, по мнению Шумкова «мировое жулье пошло вразнос». Он отметил, что США пытается истощить Россию и создать сеть бактериологических лабораторий на приграничных территориях.

Губернатор Курганской области вадим Шумков считает, что дилетанты и бездельники опасны для России. Соответствующий пост он опубликовал в своем telegram-канале. «Часто говорят о том, что для России враг внутренний не менее опасен внешнего врага. Это так. Речь не только об откровенном предательстве», — пишет Шумков. По его словам, для России также опасны «словоблудие», лень, ложь и дилетантство. Он отметил, что они не менее страшны, чем заграничные войска. До этого URA.RU писало, что, по мнению Шумкова «мировое жулье пошло вразнос». Он отметил, что США пытается истощить Россию и создать сеть бактериологических лабораторий на приграничных территориях.