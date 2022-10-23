Директор нефтесервисной компании из ХМАО напала на журналистов в здании суда. Видео

24 октября 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

В Нижневартовском городском суде заседание по делу директора ООО «Нефтесервис» Екатерины Симаковой закончилось скандалом Фото: Елена Антипина © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) директор ООО «Нефтесервис» Екатерина Симакова, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов и взяточничестве, напала на редактора окружного телеканала «Мегаполис» Ирину Чупину в здании суда и попыталась выбить из ее рук телефон, на который велась съемка. Чупина сообщила журналисту URA.RU, что намерена обратиться в следственный комитет. «Наш телеканал получил разрешение на съемки в здании суда, и, когда Симакова выходила из зала заседаний, попыталась выбить у меня из рук телефон, на который я ее снимала. Я планирую в ближайшее время написать заявление в следственный комитет о воспрепятствовании профессиональной законной деятельности журналиста», — заявила Чупина в телефонном разговоре с корреспондентом агентства. Чупина сообщила, что доказательством нападения Симаковой могут стать видеозаписи с камер в здании суда и с камеры мобильного телефона. Телеканал опубликовал в своих соцсетях видео, на котором Симакова тянет руку к телефону, после чего запись обрывается. Корреспонденту URA.RU не удалось связаться с Симаковой на момент публикации материала — номер, который был в распоряжении журналиста, оказался недоступен. Дозвониться удалось до адвоката Симаковой Владимира Савченко, но он комментировать инцидент отказался. Ранее URA.RU писало о передаче в суд обвинительного заключения по делу Симаковой. Ее обвиняют в неуплате налогов в размере 590 миллионов рублей и даче взятки в размере более 5 миллионов рублей за покровительство и снижение штрафных санкций из-за неуплаты страховых взносов. Осенью 2021 года Симакову, находившуюся в федеральном розыске, задержали в Сочи при попытке пересечь границу с Абхазией.

В Нижневартовске (ХМАО) директор ООО «Нефтесервис» Екатерина Симакова, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов и взяточничестве, напала на редактора окружного телеканала «Мегаполис» Ирину Чупину в здании суда и попыталась выбить из ее рук телефон, на который велась съемка. Чупина сообщила журналисту URA.RU, что намерена обратиться в следственный комитет. «Наш телеканал получил разрешение на съемки в здании суда, и, когда Симакова выходила из зала заседаний, попыталась выбить у меня из рук телефон, на который я ее снимала. Я планирую в ближайшее время написать заявление в следственный комитет о воспрепятствовании профессиональной законной деятельности журналиста», — заявила Чупина в телефонном разговоре с корреспондентом агентства. Чупина сообщила, что доказательством нападения Симаковой могут стать видеозаписи с камер в здании суда и с камеры мобильного телефона. Телеканал опубликовал в своих соцсетях видео, на котором Симакова тянет руку к телефону, после чего запись обрывается. Корреспонденту URA.RU не удалось связаться с Симаковой на момент публикации материала — номер, который был в распоряжении журналиста, оказался недоступен. Дозвониться удалось до адвоката Симаковой Владимира Савченко, но он комментировать инцидент отказался. Ранее URA.RU писало о передаче в суд обвинительного заключения по делу Симаковой. Ее обвиняют в неуплате налогов в размере 590 миллионов рублей и даче взятки в размере более 5 миллионов рублей за покровительство и снижение штрафных санкций из-за неуплаты страховых взносов. Осенью 2021 года Симакову, находившуюся в федеральном розыске, задержали в Сочи при попытке пересечь границу с Абхазией.