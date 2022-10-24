Российские военные отбили атаку на Красный Лиман, уничтожив бойцов ВСУ и технику

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Волонтер развозит гуманитарную помощь по освобожденным селам. ДНР, деревня, донбасс, военная, сельская местность, село, ВСУ, разбитая техника, гуманитарная катастрофа, поврежденная, сгоревшая
При атаке ВСУ потеряли более 20 военнослужащих Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России отразили неудачную попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате удара Украины на Краснолиманском направлении уничтожено более 20 украинских военных и две единицы бронетехники», — заявили в Минобороны. Отмечается, что противник пытался пройти линию обороны с помощью двух механизированных рот.

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Вооруженные силы России отразили неудачную попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В результате удара Украины на Краснолиманском направлении уничтожено более 20 украинских военных и две единицы бронетехники», — заявили в Минобороны. Отмечается, что противник пытался пройти линию обороны с помощью двух механизированных рот.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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