Российские военные отбили атаку на Красный Лиман, уничтожив бойцов ВСУ и технику

При атаке ВСУ потеряли более 20 военнослужащих
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России отразили неудачную попытку атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В результате удара Украины на Краснолиманском направлении уничтожено более 20 украинских военных и две единицы бронетехники», — заявили в Минобороны. Отмечается, что противник пытался пройти линию обороны с помощью двух механизированных рот.
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