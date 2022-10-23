23 октября 2022
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21 октября 2022

В Кургане общественники нашли опасные дороги к школам

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, дети, школьники, дорога в школу
Дорога в школу становится опасной (архивное фото) Фото:

В Кургане активисты Народного фронта изучили опасные маршруты, по которым ученики идут в школы. Об этом сообщили в исполкоме Народного фронта в Курганской области.

«Мы вместе с сотрудниками ГИБДД и представителями администрации изучили путь следования школьников. Маршруты оказались не по-детски опасными», — указано в сообщении группы Народного фронта в соцсети «Вконтакте»

Эксперты НФ повторили маршруты, по которым курганские школьники вынуждены добираться до школ. Так до 23 школы в микрорайоне Тополя школьники без света и тротуаров идут на уроки. Рядом с футбольным полем находится заброшенное аварийное здание. Похожая ситуация в микрорайоне Северном, где до нового детского сада родители вместе со своими детьми идет «вслепую»: нет ни дорожных знаков, ни тротуаров, ни освещения. Недалеко от детсада стоит сгоревший дом, который, по словам экспертов НФ, нужно сносить.

Общественники сообщили, что направят обращения в администрацию города с просьбой установить тротуары. Также эксперты Народного фронта хотят организовать круглый стол для обсуждения итогов выезда.

Ранее URA.RU писало, что из-за перекрытия Кировского моста курганские дети вынуждены ходить по обочине опасной дороги. Такой путь они проходят, чтобы добраться до школы.

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В Кургане активисты Народного фронта изучили опасные маршруты, по которым ученики идут в школы. Об этом сообщили в исполкоме Народного фронта в Курганской области. «Мы вместе с сотрудниками ГИБДД и представителями администрации изучили путь следования школьников. Маршруты оказались не по-детски опасными», — указано в сообщении группы Народного фронта в соцсети «Вконтакте» Эксперты НФ повторили маршруты, по которым курганские школьники вынуждены добираться до школ. Так до 23 школы в микрорайоне Тополя школьники без света и тротуаров идут на уроки. Рядом с футбольным полем находится заброшенное аварийное здание. Похожая ситуация в микрорайоне Северном, где до нового детского сада родители вместе со своими детьми идет «вслепую»: нет ни дорожных знаков, ни тротуаров, ни освещения. Недалеко от детсада стоит сгоревший дом, который, по словам экспертов НФ, нужно сносить. Общественники сообщили, что направят обращения в администрацию города с просьбой установить тротуары. Также эксперты Народного фронта хотят организовать круглый стол для обсуждения итогов выезда. Ранее URA.RU писало, что из-за перекрытия Кировского моста курганские дети вынуждены ходить по обочине опасной дороги. Такой путь они проходят, чтобы добраться до школы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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