В Кургане общественники нашли опасные дороги к школам

24 октября 2022 в 15:06 Размер текста - 17 +

Дорога в школу становится опасной (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане активисты Народного фронта изучили опасные маршруты, по которым ученики идут в школы. Об этом сообщили в исполкоме Народного фронта в Курганской области. «Мы вместе с сотрудниками ГИБДД и представителями администрации изучили путь следования школьников. Маршруты оказались не по-детски опасными», — указано в сообщении группы Народного фронта в соцсети «Вконтакте» Эксперты НФ повторили маршруты, по которым курганские школьники вынуждены добираться до школ. Так до 23 школы в микрорайоне Тополя школьники без света и тротуаров идут на уроки. Рядом с футбольным полем находится заброшенное аварийное здание. Похожая ситуация в микрорайоне Северном, где до нового детского сада родители вместе со своими детьми идет «вслепую»: нет ни дорожных знаков, ни тротуаров, ни освещения. Недалеко от детсада стоит сгоревший дом, который, по словам экспертов НФ, нужно сносить. Общественники сообщили, что направят обращения в администрацию города с просьбой установить тротуары. Также эксперты Народного фронта хотят организовать круглый стол для обсуждения итогов выезда. Ранее URA.RU писало, что из-за перекрытия Кировского моста курганские дети вынуждены ходить по обочине опасной дороги. Такой путь они проходят, чтобы добраться до школы.

В Кургане активисты Народного фронта изучили опасные маршруты, по которым ученики идут в школы. Об этом сообщили в исполкоме Народного фронта в Курганской области. «Мы вместе с сотрудниками ГИБДД и представителями администрации изучили путь следования школьников. Маршруты оказались не по-детски опасными», — указано в сообщении группы Народного фронта в соцсети «Вконтакте» Эксперты НФ повторили маршруты, по которым курганские школьники вынуждены добираться до школ. Так до 23 школы в микрорайоне Тополя школьники без света и тротуаров идут на уроки. Рядом с футбольным полем находится заброшенное аварийное здание. Похожая ситуация в микрорайоне Северном, где до нового детского сада родители вместе со своими детьми идет «вслепую»: нет ни дорожных знаков, ни тротуаров, ни освещения. Недалеко от детсада стоит сгоревший дом, который, по словам экспертов НФ, нужно сносить. Общественники сообщили, что направят обращения в администрацию города с просьбой установить тротуары. Также эксперты Народного фронта хотят организовать круглый стол для обсуждения итогов выезда. Ранее URA.RU писало, что из-за перекрытия Кировского моста курганские дети вынуждены ходить по обочине опасной дороги. Такой путь они проходят, чтобы добраться до школы.