Курганцы боятся за жизни детей из-за ремонта аварийного моста

Жители города Курган обеспокоены тем, что их детям придется ходить пешком по обочине опасной дороги. Причина кроется в перекрытии движения по Кировскому мосту. Это стало проблемой для горожан, проживающих на другой стороне реки Тобол, передают СМИ.
«У меня двое детей. Оба учатся в 42-й школе. Раньше они ходили пешком через Кировский мост. Сейчас мост закрыли, правда пешеходы по нему еще ходят. Но когда и для них закроют, что делать? Идти по улице Свободы, потом через шоссе Тюнина до улицы Куйбышева? А никаких тротуаров на Свободы нет, рядом машины мчатся», — рассказала жительниц Зауралья в беседе с журналистами портала «Область 45».
Еще один из собеседников издания отметил, что единственный выход — организовать для детей перевозку на школьном автобусе. «Сделайте транспорт, возите их в школу. У нас тут не у всех машины есть. Я обращаюсь к главе города Елене Ситниковой — решите проблему. Иначе мы начнем бунтовать», — слова мужчины опубликованы на сайте информационного портала.
О том, что Кировский мост является небезопасным заговорили в начале года. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что он «неудобный для пешеходов и неопрятный». Согласно данным на сайте госзакупок, аукцион на право стать подрядчиком по капремонту моста выиграла челябинская компания «Урал-Сервис-Групп». Проезд по Кировскому мосту власти планируют открыть летом 2023 года. В мэрии объясняли, что верхняя часть моста будет разобрана, поэтому пешеходы не смогут передвигаться по нему. Курганцы, в свою очередь, предлагали открыть рядом понтонную переправу. О том, что аварийный мост огородили бетонным забором, URA.RU сообщало ранее. Об этом рассказал корреспондент агентства.
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Жители города Курган обеспокоены тем, что их детям придется ходить пешком по обочине опасной дороги. Причина кроется в перекрытии движения по Кировскому мосту. Это стало проблемой для горожан, проживающих на другой стороне реки Тобол, передают СМИ. «У меня двое детей. Оба учатся в 42-й школе. Раньше они ходили пешком через Кировский мост. Сейчас мост закрыли, правда пешеходы по нему еще ходят. Но когда и для них закроют, что делать? Идти по улице Свободы, потом через шоссе Тюнина до улицы Куйбышева? А никаких тротуаров на Свободы нет, рядом машины мчатся», — рассказала жительниц Зауралья в беседе с журналистами портала «Область 45». Еще один из собеседников издания отметил, что единственный выход — организовать для детей перевозку на школьном автобусе. «Сделайте транспорт, возите их в школу. У нас тут не у всех машины есть. Я обращаюсь к главе города Елене Ситниковой — решите проблему. Иначе мы начнем бунтовать», — слова мужчины опубликованы на сайте информационного портала. О том, что Кировский мост является небезопасным заговорили в начале года. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что он «неудобный для пешеходов и неопрятный». Согласно данным на сайте госзакупок, аукцион на право стать подрядчиком по капремонту моста выиграла челябинская компания «Урал-Сервис-Групп». Проезд по Кировскому мосту власти планируют открыть летом 2023 года. В мэрии объясняли, что верхняя часть моста будет разобрана, поэтому пешеходы не смогут передвигаться по нему. Курганцы, в свою очередь, предлагали открыть рядом понтонную переправу. О том, что аварийный мост огородили бетонным забором, URA.RU сообщало ранее. Об этом рассказал корреспондент агентства.