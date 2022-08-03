Курганцы боятся за жизни детей из-за ремонта аварийного моста

04 августа 2022 в 02:16 Размер текста - 17 +

Движение автотранспорта по Кировскому мосту закрыто на время реконструкции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители города Курган обеспокоены тем, что их детям придется ходить пешком по обочине опасной дороги. Причина кроется в перекрытии движения по Кировскому мосту. Это стало проблемой для горожан, проживающих на другой стороне реки Тобол, передают СМИ. «У меня двое детей. Оба учатся в 42-й школе. Раньше они ходили пешком через Кировский мост. Сейчас мост закрыли, правда пешеходы по нему еще ходят. Но когда и для них закроют, что делать? Идти по улице Свободы, потом через шоссе Тюнина до улицы Куйбышева? А никаких тротуаров на Свободы нет, рядом машины мчатся», — рассказала жительниц Зауралья в беседе с журналистами портала «Область 45». Еще один из собеседников издания отметил, что единственный выход — организовать для детей перевозку на школьном автобусе. «Сделайте транспорт, возите их в школу. У нас тут не у всех машины есть. Я обращаюсь к главе города Елене Ситниковой — решите проблему. Иначе мы начнем бунтовать», — слова мужчины опубликованы на сайте информационного портала. О том, что Кировский мост является небезопасным заговорили в начале года. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что он «неудобный для пешеходов и неопрятный». Согласно данным на сайте госзакупок, аукцион на право стать подрядчиком по капремонту моста выиграла челябинская компания «Урал-Сервис-Групп». Проезд по Кировскому мосту власти планируют открыть летом 2023 года. В мэрии объясняли, что верхняя часть моста будет разобрана, поэтому пешеходы не смогут передвигаться по нему. Курганцы, в свою очередь, предлагали открыть рядом понтонную переправу. О том, что аварийный мост огородили бетонным забором, URA.RU сообщало ранее. Об этом рассказал корреспондент агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители города Курган обеспокоены тем, что их детям придется ходить пешком по обочине опасной дороги. Причина кроется в перекрытии движения по Кировскому мосту. Это стало проблемой для горожан, проживающих на другой стороне реки Тобол, передают СМИ. «У меня двое детей. Оба учатся в 42-й школе. Раньше они ходили пешком через Кировский мост. Сейчас мост закрыли, правда пешеходы по нему еще ходят. Но когда и для них закроют, что делать? Идти по улице Свободы, потом через шоссе Тюнина до улицы Куйбышева? А никаких тротуаров на Свободы нет, рядом машины мчатся», — рассказала жительниц Зауралья в беседе с журналистами портала «Область 45». Еще один из собеседников издания отметил, что единственный выход — организовать для детей перевозку на школьном автобусе. «Сделайте транспорт, возите их в школу. У нас тут не у всех машины есть. Я обращаюсь к главе города Елене Ситниковой — решите проблему. Иначе мы начнем бунтовать», — слова мужчины опубликованы на сайте информационного портала. О том, что Кировский мост является небезопасным заговорили в начале года. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что он «неудобный для пешеходов и неопрятный». Согласно данным на сайте госзакупок, аукцион на право стать подрядчиком по капремонту моста выиграла челябинская компания «Урал-Сервис-Групп». Проезд по Кировскому мосту власти планируют открыть летом 2023 года. В мэрии объясняли, что верхняя часть моста будет разобрана, поэтому пешеходы не смогут передвигаться по нему. Курганцы, в свою очередь, предлагали открыть рядом понтонную переправу. О том, что аварийный мост огородили бетонным забором, URA.RU сообщало ранее. Об этом рассказал корреспондент агентства.