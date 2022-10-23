Семьи участвующих в СВО пермяков получат специальные паспорта

Пермские власти введут социальные паспорта для семей участников СВО

К работе по составлению паспортов нужно привлечь военкомов и минсоц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В каждом муниципалитете Пермского края необходимо составить социальные паспорта участников СВО и их семей. С таким предложением выступил руководитель света глав муниципальных образований Пермского края Константин Лызов на заседании совета 24 октября. Трансляция проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».

«Важно не оставить ни одну семью без внимания. Поэтому нужно подумать под формированием социальных паспортов на каждую семью каждого участвующего в СВО для четкого понимания необходимой помощи. При этом надо обеспечить необходимый уровень безопасности такой информации», — заявил Лызов.

Эту работу стоит вести вместе с военкомами и социальными участковыми. Ранее с просьбой к военкому Пермского края Александру Коковину обратился губернатор Дмитрий Махонин. Он попросил его своевременно предоставлять информацию о мобилизованных. В Пермском крае план по частичной мобилизации исполнен на 100%. Резервисты сейчас проходят обучение в Елани, Тюмени и Тоцком.