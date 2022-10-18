Пермский губернатор попросил военкома поделиться списками мобилизованных

19 октября 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

От корректности списков зависит работа по выплатам Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попросил военного комиссара региона Александра Коковина своевременно предоставлять информацию о списках мобилизованных пермяков. На заседании правительства региона 19 октября, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте», Махонин заявил, что от этого зависит своевременность единовременных выплат. «Мы ориентируемся только на списки мобилизованных и направленных в зону СВО. А этой информацией обладают военкоматы. Прошу главного военкома, чтобы не было никакой волокиты, чтобы была четкость в предоставлении информации. Надо сотрудничать с правительством, с коллегами, с профильным министерствами и нам всю информацию отдавать своевременно, чтобы мы обязательства, принятые на себя, исполнили четко, как и договаривались», — отметил Махонин. Он добавил также, что принятию решения о региональных выплатах мешала заминка со списками. У властей не было понимания, кто отправится в зону СВО, а кто вернется из учебных центров. «Сейчас настало время полностью списки составить», — дал указание Махонин. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованным пермякам выплатят из краевого бюджета по 100 тысяч рублей. Получить деньги можно на любой счет по желанию резервиста. Также помощь будет предоставлена семьям военнослужащих — 15 тысяч рублей на каждого ребенка. Мобилизация в России проходит с 21 сентября.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попросил военного комиссара региона Александра Коковина своевременно предоставлять информацию о списках мобилизованных пермяков. На заседании правительства региона 19 октября, трансляция которого проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте», Махонин заявил, что от этого зависит своевременность единовременных выплат. «Мы ориентируемся только на списки мобилизованных и направленных в зону СВО. А этой информацией обладают военкоматы. Прошу главного военкома, чтобы не было никакой волокиты, чтобы была четкость в предоставлении информации. Надо сотрудничать с правительством, с коллегами, с профильным министерствами и нам всю информацию отдавать своевременно, чтобы мы обязательства, принятые на себя, исполнили четко, как и договаривались», — отметил Махонин. Он добавил также, что принятию решения о региональных выплатах мешала заминка со списками. У властей не было понимания, кто отправится в зону СВО, а кто вернется из учебных центров. «Сейчас настало время полностью списки составить», — дал указание Махонин. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованным пермякам выплатят из краевого бюджета по 100 тысяч рублей. Получить деньги можно на любой счет по желанию резервиста. Также помощь будет предоставлена семьям военнослужащих — 15 тысяч рублей на каждого ребенка. Мобилизация в России проходит с 21 сентября.