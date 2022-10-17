Мобилизованных пермяков отправили на сборы в другой регион

Группу мобилизованных пермяков отправили на боевое слаживание в Оренбургскую область

Пермяки будут проходить боевое слаживание в Оренбургской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Добрянском городском округе (Пермский край) 18 октября проводили новую группу мобилизованных. Они уехали в учебный центр села Тоцкое в Оренбургской области. Об отправке сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава добрянского муниципалитета Константин Лызов.

«Проводили в учебный центр одиннадцать земляков, жителей Добрянского городского округа. Сегодня не будет лишних слов. Скажу только одно. Парни, возвращайтесь домой живыми и здоровыми! Помните, вас здесь ждут», — написал в посте Константин Лызов.

Как уточнили URA.RU в окружном военкомате, в группе 12 человек. Еще один мобилизованный местный житель присоединился к остальным в Перми, где проживал последнее время. Автобус с пермяками уехал в Оренбургскую область, где мобилизованные пройдут боевое слаживание на Тоцком военном полигоне.

Ранее URA.RU рассказывало, что группа мобилизованных сегодня уехала на сборный пункт военкомата Пермского края из Чусового. Про продолжение отправки подлежащих частичной мобилизации 13 октября говорил региональный военком Александр Коковин. 18 октября губернатор Дмитрий Махонин объявил, что каждому мобилизованному пермяку положена выплата в 100 тысяч рублей.