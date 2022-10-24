В Минобороны РФ объяснили, что такое «грязная» ядерная бомба

Минобороны РФ: при взрыве «грязной» бомбы радиоактивное вещество провоцирует лучевую болезнь
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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , радиация, осторожно радиация
В минобороне расписали состав «грязной бомбы» и ее последствия после подрыва Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

«Грязная бомба» — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. Об этом говорится в презентации Минобороны РФ к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

«При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни», — сообщил Игорь Кириллов в ходе трансляции на телеканале «Россия 24». При подрыве Украиной «грязной бомбы» радиоактивные изотопы могут распространиться над обширной частью территории Польши, следует из презентации.

Ранее Минобороны РФ ответило на вопрос о составе «грязной бомбы». Они отметили, что могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС. Как ранее заявил в разговоре с URA.RU доктор военных наук Константин Сивков заявил, что последствия применения ядерной «грязной бомбы» могут оказаться опаснее, чем аварии на Чернобыльской АЭС или «Фукусиме-1».

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«Грязная бомба» — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. Об этом говорится в презентации Минобороны РФ к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. «При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни», — сообщил Игорь Кириллов в ходе трансляции на телеканале «Россия 24». При подрыве Украиной «грязной бомбы» радиоактивные изотопы могут распространиться над обширной частью территории Польши, следует из презентации. Ранее Минобороны РФ ответило на вопрос о составе «грязной бомбы». Они отметили, что могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС. Как ранее заявил в разговоре с URA.RU доктор военных наук Константин Сивков заявил, что последствия применения ядерной «грязной бомбы» могут оказаться опаснее, чем аварии на Чернобыльской АЭС или «Фукусиме-1».
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