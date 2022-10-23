Земельные участки в селе Кетово продают за 15,6 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском округе Курганской области, также известном как «курганская Рублевка», в рамках комплексного развития территорий выставлены на продажу два земельных участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Общая площадь объектов составляет около 52,5 гектаров. Информация о проведении аукционов размещена на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений.

«Продаются два земельных участка в селе Кетово Курганской области. Местоположение объектов: в районе озера Глубокое, между садоводствами „Урожай“ и „Заря“, ДНТ „Прохладный“. Вид разрешенного строительства: ИЖС. Общая площадь территорий: 524 139 квадратных метров. Стоимость земельных участков: 15,6 миллионов рублей», — говорится в документе аукциона.

Также под жилищную застройку в Кетовском муниципальном округе выставлено на продажу еще пять земельных участков в селах Введенское, Садовое, Сычево и деревне Логоушка. «В селе Введенского продается два земельных участка общей площадью 800 тысяч квадратных метров. Стоимость территорий составляет почти 21,5 миллион рублей», — говорится в документе.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области землю за 48 миллионов рублей готовы поменять на автомобиль и стройматериалы. Площадь выставленных на продажу территорий составляет около 56 гектаров.

В селе Кетово продают земельный участок площадью более 28,5 гектаров за 8,4 млн рублей Скрин: департамент имущественных и земельных отношений Курганской области

Еще один участок площадью 24 тысячи гектаров выставлен на продажу за 7,2 млн рублей Скрин: департамент имущественных и земельных отношений Курганской области

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В селе Сычево на аукцион выставлен земельный участок на сумму 1 млн рублей Скрин: департамент имущественных и земельных отношений Курганской области