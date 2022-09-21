В Курганской области землю за 48 миллионов рублей меняют на авто и стройматериалы

Земельные участки площадью более 55 га продают за 48 млн рублей (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Мишкинском районе Курганской области продаются земельные участки общей площадью около 56 гектаров. Владелец готов обменять территории на автомобиль, сельхозтехнику или стройматериалы. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Циан».

«Продаются земельные участки, предназначенные для размещения придорожного бизнеса, станций техобслуживания, АЗС, общественно-деловой застройки. Общая площадь участков более 6 га. Также продается земельный участок для индивидуальной жилой застройки площадью 30 га. Рассмотрим разные варианты оплаты: обмен на авто, стройматериалы и сельхозтехнику. Землю можно приобрести как частично, так и целиком. Общая стоимость всех участков составляет 48 000 000 рублей», — говорится на сайте. По словам автора объявления, земельные участки находятся возле 163 километра федеральной трассы «Челябинск-Курган». Рядом располагается село Островное и районный центр Мишкино.

Ранее URA.RU писало, под Курганом продается земля под строительство гостиницы и кафе. Стоимость участка составляет 6 млн рублей. В Заозерном районе Кургана на продажу выставлен земельный участок для строительства торгово-досугового комплекса. Территория площадью более трех гектаров оценивается в 14,2 млн рублей.