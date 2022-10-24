Воспитывающий четверых детей свердловчанин отправился на фронт. Видео

24 октября 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

Утром 24 октября Дмитрия провожали жена и дочка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Екатеринбуржец Дмитрий (35 лет) попал под частичную мобилизацию, несмотря на то что воспитывает четверых детей. Об этом мужчина рассказал URA.RU, ожидая отправки на сборы из Верх-Исетского военкомата. По словам Дмитрия, все из-за того, что для двоих детей он не является биологическим отцом. «У меня один ребенок от предыдущего брака, а у моей супруги — двое. Но они не записаны на меня», — объяснил мужчина. Кстати, его друга, отца троих детей, недавно вернули из Луганска — в связи с распоряжением Минобороны. Дмитрий имеет боевой опыт — в 2007-м году, будучи солдатом-срочником, участвовал в контртеррористической операции в Ингушетии, был инженером-сапером. Повестку он получил в середине октября — когда восстанавливал утерянный военный билет. «В военкомате сказали ждать звонка. Ну и в субботу позвонили, сказали, в воскресенье отправка. Я говорю: „В воскресенье не получится“. Так как в пять вечера где-то мне позвонили. „Не подготовил еще ничего, и на работе нужно дела завершить“. Сказали: тогда в понедельник», — поделился Дмитрий. Начальство и коллеги помогли ему оперативно собраться, скинулись деньгами. За это Дмитрий очень им благодарен. Реакцию жены на его призыв Дмитрий описал так: «Смысл плакать, плакать надо, когда, не бай бог, что-то случится. А так, чего… Надо идти, куда деваться? Кто если не мы?». У него такой же настрой: «Надо защищать родину». Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планировали 300 тысяч резервистов, из Свердловской области — 9,7 тысячи мужчин (сколько призвано на текущий момент, неизвестно). 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что кампания должна завершиться в течение двух недель, то есть 28 октября.

Екатеринбуржец Дмитрий (35 лет) попал под частичную мобилизацию, несмотря на то что воспитывает четверых детей. Об этом мужчина рассказал URA.RU, ожидая отправки на сборы из Верх-Исетского военкомата. По словам Дмитрия, все из-за того, что для двоих детей он не является биологическим отцом. «У меня один ребенок от предыдущего брака, а у моей супруги — двое. Но они не записаны на меня», — объяснил мужчина. Кстати, его друга, отца троих детей, недавно вернули из Луганска — в связи с распоряжением Минобороны. Дмитрий имеет боевой опыт — в 2007-м году, будучи солдатом-срочником, участвовал в контртеррористической операции в Ингушетии, был инженером-сапером. Повестку он получил в середине октября — когда восстанавливал утерянный военный билет. «В военкомате сказали ждать звонка. Ну и в субботу позвонили, сказали, в воскресенье отправка. Я говорю: „В воскресенье не получится“. Так как в пять вечера где-то мне позвонили. „Не подготовил еще ничего, и на работе нужно дела завершить“. Сказали: тогда в понедельник», — поделился Дмитрий. Начальство и коллеги помогли ему оперативно собраться, скинулись деньгами. За это Дмитрий очень им благодарен. Реакцию жены на его призыв Дмитрий описал так: «Смысл плакать, плакать надо, когда, не бай бог, что-то случится. А так, чего… Надо идти, куда деваться? Кто если не мы?». У него такой же настрой: «Надо защищать родину». Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планировали 300 тысяч резервистов, из Свердловской области — 9,7 тысячи мужчин (сколько призвано на текущий момент, неизвестно). 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что кампания должна завершиться в течение двух недель, то есть 28 октября.