Екатеринбуржец Дмитрий (35 лет) попал под частичную мобилизацию, несмотря на то что воспитывает четверых детей. Об этом мужчина рассказал URA.RU, ожидая отправки на сборы из Верх-Исетского военкомата. По словам Дмитрия, все из-за того, что для двоих детей он не является биологическим отцом.
«У меня один ребенок от предыдущего брака, а у моей супруги — двое. Но они не записаны на меня», — объяснил мужчина. Кстати, его друга, отца троих детей, недавно вернули из Луганска — в связи с распоряжением Минобороны.
Дмитрий имеет боевой опыт — в 2007-м году, будучи солдатом-срочником, участвовал в контртеррористической операции в Ингушетии, был инженером-сапером. Повестку он получил в середине октября — когда восстанавливал утерянный военный билет. «В военкомате сказали ждать звонка. Ну и в субботу позвонили, сказали, в воскресенье отправка. Я говорю: „В воскресенье не получится“. Так как в пять вечера где-то мне позвонили. „Не подготовил еще ничего, и на работе нужно дела завершить“. Сказали: тогда в понедельник», — поделился Дмитрий.
Начальство и коллеги помогли ему оперативно собраться, скинулись деньгами. За это Дмитрий очень им благодарен. Реакцию жены на его призыв Дмитрий описал так: «Смысл плакать, плакать надо, когда, не бай бог, что-то случится. А так, чего… Надо идти, куда деваться? Кто если не мы?». У него такой же настрой: «Надо защищать родину».
Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планировали 300 тысяч резервистов, из Свердловской области — 9,7 тысячи мужчин (сколько призвано на текущий момент, неизвестно). 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что кампания должна завершиться в течение двух недель, то есть 28 октября.
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