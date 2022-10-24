Рогов: ВСУ готовят наступление на запорожской линии соприкосновения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступлению на запорожской линии соприкосновения. Они стягивают все больше техники и людей. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Идет очень активная переброска техники и усиление позиций противника, что говорит о подготовке к наступлению», — передает слова Рогова издание ТАСС. Он добавил, что наступление Украины будет вестись начиная от населенных пунктов Орехово и Гуляйполе, заканчивая районом Времевского выступа.
Председатель уточнил, что подготовка начала активно вестись в последние несколько дней. Рогов уточнил, что на ВСУ перебросили на запорожское направление украинская техника в виде танков и БМП, а также аэромобильные бригады из Житомирской и Винницкой областей.
Ранее Рогов сообщал о планах ВСУ захватить Запорожскую АЭС. Украинцы планируют это сделать до проведения промежуточных выборов в конгресс США в ноябре, передает RT.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступлению на запорожской линии соприкосновения. Они стягивают все больше техники и людей. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Идет очень активная переброска техники и усиление позиций противника, что говорит о подготовке к наступлению», — передает слова Рогова издание ТАСС. Он добавил, что наступление Украины будет вестись начиная от населенных пунктов Орехово и Гуляйполе, заканчивая районом Времевского выступа. Председатель уточнил, что подготовка начала активно вестись в последние несколько дней. Рогов уточнил, что на ВСУ перебросили на запорожское направление украинская техника в виде танков и БМП, а также аэромобильные бригады из Житомирской и Винницкой областей. Ранее Рогов сообщал о планах ВСУ захватить Запорожскую АЭС. Украинцы планируют это сделать до проведения промежуточных выборов в конгресс США в ноябре, передает RT.