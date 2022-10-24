Рогов: ВСУ готовят наступление на запорожской линии соприкосновения

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, снайпер, война, окоп, добровольцы, спецоперация, свд, чвк, сво, наемники
Рогов заявил, что подготовка ВСУ к наступлению активизировалась в последние несколько дней Фото:
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступлению на запорожской линии соприкосновения. Они стягивают все больше техники и людей. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Идет очень активная переброска техники и усиление позиций противника, что говорит о подготовке к наступлению», — передает слова Рогова издание ТАСС. Он добавил, что наступление Украины будет вестись начиная от населенных пунктов Орехово и Гуляйполе, заканчивая районом Времевского выступа.

Председатель уточнил, что подготовка начала активно вестись в последние несколько дней. Рогов уточнил, что на ВСУ перебросили на запорожское направление украинская техника в виде танков и БМП, а также аэромобильные бригады из Житомирской и Винницкой областей.

Ранее Рогов сообщал о планах ВСУ захватить Запорожскую АЭС. Украинцы планируют это сделать до проведения промежуточных выборов в конгресс США в ноябре, передает RT.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступлению на запорожской линии соприкосновения. Они стягивают все больше техники и людей. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Идет очень активная переброска техники и усиление позиций противника, что говорит о подготовке к наступлению», — передает слова Рогова издание ТАСС. Он добавил, что наступление Украины будет вестись начиная от населенных пунктов Орехово и Гуляйполе, заканчивая районом Времевского выступа. Председатель уточнил, что подготовка начала активно вестись в последние несколько дней. Рогов уточнил, что на ВСУ перебросили на запорожское направление украинская техника в виде танков и БМП, а также аэромобильные бригады из Житомирской и Винницкой областей. Ранее Рогов сообщал о планах ВСУ захватить Запорожскую АЭС. Украинцы планируют это сделать до проведения промежуточных выборов в конгресс США в ноябре, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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