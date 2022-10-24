В Челябинске стали продавать больше квартир по доверенности

25 октября 2022 в 00:40 Размер текста - 17 +

По доверенности сейчас продают и жилье эконом-класса, и элитное жилье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске на вторичном рынке недвижимости доля квартир, продаваемых по доверенности, за месяц увеличилась втрое. Об этом URA.RU сообщила риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «В связи с частичной мобилизацией многократно вырос спрос на доверенности. Количество таких сделок с квартирами в нашем регионе за последний месяц увеличилось втрое. Человек уезжает и выписывает на кого-то доверенность по продаже квартиры», — поделилась Кушнова. Также Кушнова отметила, до осени этого года в Челябинской области по доверенности в основном продавались квартиры эконом-класса, сейчас же по таким сделкам проходит и элитная недвижимость. Ранее челябинские риелторы говорили о том, что спрос на вторичное жилье после начала частичной мобилизации снизился на 90 процентов. После 21 сентября 2022 года звонков от потенциальных покупателей риелторам почти не поступало.

В Челябинске на вторичном рынке недвижимости доля квартир, продаваемых по доверенности, за месяц увеличилась втрое. Об этом URA.RU сообщила риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «В связи с частичной мобилизацией многократно вырос спрос на доверенности. Количество таких сделок с квартирами в нашем регионе за последний месяц увеличилось втрое. Человек уезжает и выписывает на кого-то доверенность по продаже квартиры», — поделилась Кушнова. Также Кушнова отметила, до осени этого года в Челябинской области по доверенности в основном продавались квартиры эконом-класса, сейчас же по таким сделкам проходит и элитная недвижимость. Ранее челябинские риелторы говорили о том, что спрос на вторичное жилье после начала частичной мобилизации снизился на 90 процентов. После 21 сентября 2022 года звонков от потенциальных покупателей риелторам почти не поступало.