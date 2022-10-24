В Челябинске стали продавать больше квартир по доверенности

В Челябинске на вторичном рынке недвижимости доля квартир, продаваемых по доверенности, за месяц увеличилась втрое. Об этом URA.RU сообщила риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.
«В связи с частичной мобилизацией многократно вырос спрос на доверенности. Количество таких сделок с квартирами в нашем регионе за последний месяц увеличилось втрое. Человек уезжает и выписывает на кого-то доверенность по продаже квартиры», — поделилась Кушнова.
Также Кушнова отметила, до осени этого года в Челябинской области по доверенности в основном продавались квартиры эконом-класса, сейчас же по таким сделкам проходит и элитная недвижимость.
Ранее челябинские риелторы говорили о том, что спрос на вторичное жилье после начала частичной мобилизации снизился на 90 процентов. После 21 сентября 2022 года звонков от потенциальных покупателей риелторам почти не поступало.
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