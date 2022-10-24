24 октября 2022

В Челябинске стали продавать больше квартир по доверенности

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По доверенности сейчас продают и жилье эконом-класса, и элитное жилье Фото:

В Челябинске на вторичном рынке недвижимости доля квартир, продаваемых по доверенности, за месяц увеличилась втрое. Об этом URA.RU сообщила риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«В связи с частичной мобилизацией многократно вырос спрос на доверенности. Количество таких сделок с квартирами в нашем регионе за последний месяц увеличилось втрое. Человек уезжает и выписывает на кого-то доверенность по продаже квартиры», — поделилась Кушнова.

Также Кушнова отметила, до осени этого года в Челябинской области по доверенности в основном продавались квартиры эконом-класса, сейчас же по таким сделкам проходит и элитная недвижимость.

Ранее челябинские риелторы говорили о том, что спрос на вторичное жилье после начала частичной мобилизации снизился на 90 процентов. После 21 сентября 2022 года звонков от потенциальных покупателей риелторам почти не поступало.

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В Челябинске на вторичном рынке недвижимости доля квартир, продаваемых по доверенности, за месяц увеличилась втрое. Об этом URA.RU сообщила риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «В связи с частичной мобилизацией многократно вырос спрос на доверенности. Количество таких сделок с квартирами в нашем регионе за последний месяц увеличилось втрое. Человек уезжает и выписывает на кого-то доверенность по продаже квартиры», — поделилась Кушнова. Также Кушнова отметила, до осени этого года в Челябинской области по доверенности в основном продавались квартиры эконом-класса, сейчас же по таким сделкам проходит и элитная недвижимость. Ранее челябинские риелторы говорили о том, что спрос на вторичное жилье после начала частичной мобилизации снизился на 90 процентов. После 21 сентября 2022 года звонков от потенциальных покупателей риелторам почти не поступало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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