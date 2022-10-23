Тюменский долгострой в центре города пообещали завершить до конца года

Строительство комплекса началось в 2005 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Строительство жилого комплекса Ammonite в центре Тюмени обещают завершить до конца декабря этого года. Такую информацию сообщили в Главном управлении строительства региона. С начала возведения долгостроя прошло 17 лет.

«Застройщик АО „2Мен Групп“ предоставил извещение, что завершит строительно-монтажные работы до 26 декабря 2022 года», — сообщили изданию 72.ru в ГУС ТО. Жилой комплекс на улице Советской начали строить в 2005 году, а весной этого года в нем начали продавать коммерческие помещения.

Комплекс достался «2Мен Групп» от банкрота «Транспромжилстрой-2005», который не смог завершить проект. Новый владелец известен тем, что возводит исключительно элитные дома. При этом застройщике срок сдачи ЖК Ammonite также переносился.

Ранее URA.RU сообщало, что в этом году решилась судьба заброшенного тюменского общежития на улице Мельникайте. Здание было решено не сносить.