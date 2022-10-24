24 октября 2022

В Брянской области подорвали железнодорожные пути

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Краснокамска. Пермь, рельсы, стрелка, железная дорога
В Брянской области на железнодорожных путях сдетонировало взрывное устройство, сообщил Александр Богомаз Фото:

На перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сдетонировало взрывное устройство, повредившее железнодорожные пути. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Сегодня вечером на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. По словам губернатора, в результате взрыва повредились железнодорожные пути, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Херсоне подорвали автомобиль, в результате чего погиб один человек. По предварительным данным, взрывное устройство заложили в автомобиль.

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На перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сдетонировало взрывное устройство, повредившее железнодорожные пути. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Сегодня вечером на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. По словам губернатора, в результате взрыва повредились железнодорожные пути, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что в Херсоне подорвали автомобиль, в результате чего погиб один человек. По предварительным данным, взрывное устройство заложили в автомобиль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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