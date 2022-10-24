В Брянской области подорвали железнодорожные пути

В Брянской области на железнодорожных путях сдетонировало взрывное устройство, сообщил Александр Богомаз
На перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сдетонировало взрывное устройство, повредившее железнодорожные пути. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Сегодня вечером на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. По словам губернатора, в результате взрыва повредились железнодорожные пути, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Херсоне подорвали автомобиль, в результате чего погиб один человек. По предварительным данным, взрывное устройство заложили в автомобиль.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews