В Брянской области подорвали железнодорожные пути 25 октября 2022 в 00:35 Размер текста - 17 + В Брянской области на железнодорожных путях сдетонировало взрывное устройство, сообщил Александр Богомаз Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU На перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сдетонировало взрывное устройство, повредившее железнодорожные пути. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Сегодня вечером на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. По словам губернатора, в результате взрыва повредились железнодорожные пути, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что в Херсоне подорвали автомобиль, в результате чего погиб один человек. По предварительным данным, взрывное устройство заложили в автомобиль. На перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сдетонировало взрывное устройство, повредившее железнодорожные пути. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Сегодня вечером на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. По словам губернатора, в результате взрыва повредились железнодорожные пути, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что в Херсоне подорвали автомобиль, в результате чего погиб один человек. По предварительным данным, взрывное устройство заложили в автомобиль. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям