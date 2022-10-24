Захарова раскрыла план Запада по втягиванию Армении в конфликт с РФ по украинской схеме 25 октября 2022 в 01:14 Размер текста - 17 + Попытки Запада рассорить Москву и Ереван не увенчаются успехом, заявила Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Запад не сможет рассорить Москву и Ереван по отработанной на Украине конфронтационной схеме. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Нас не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье, куда Запад явно пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы. Видим, какому беспрецедентному давлению извне подвергается братская Армения», — заявила Захарова. Комментарий об этом опубликован на официальном сайте МИД РФ. Она убеждена, что попытки внести раздор между двумя странами не увенчаются успехом. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон обвинив России в нагнетании армяно-азербайджанского конфликта. Президент РФ Владимир Путин считает, что в некорректных комментариях Макрона отсутствует понимание самого хода конфликта. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил французского лидера в хамстве из-за некорректных заявлений французского президента. 24 октября Путин пригласил премьера Армении Никола Пашиняна в Москву на трехсторонний саммит, передает RT. Запад не сможет рассорить Москву и Ереван по отработанной на Украине конфронтационной схеме. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Нас не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье, куда Запад явно пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы. Видим, какому беспрецедентному давлению извне подвергается братская Армения», — заявила Захарова. Комментарий об этом опубликован на официальном сайте МИД РФ. Она убеждена, что попытки внести раздор между двумя странами не увенчаются успехом. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон обвинив России в нагнетании армяно-азербайджанского конфликта. Президент РФ Владимир Путин считает, что в некорректных комментариях Макрона отсутствует понимание самого хода конфликта. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил французского лидера в хамстве из-за некорректных заявлений французского президента. 24 октября Путин пригласил премьера Армении Никола Пашиняна в Москву на трехсторонний саммит, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям