Отель семьи челябинского экс-губернатора купил ростовский бизнесмен

Отель был куплен, когда Борис Дубровский руководил Челябинской областью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Имущественный комплекс отеля «Золотая юрта» (Башкирия), принадлежавший семье экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, продан с торгов за 22, 8 млн рублей. Объект купил бизнесмен из Ростовской области Акрам Каюмов. 24 октября с ним заключен договор.

«Заключен договор купли-продажи б/н от 24.10.2022 на продажу лота № 38. Имущественный комплекс — Отель „Золотая Юрта“ по адресу: Республика Башкортостан, р-н Абзелиловский, с. Красная Башкирия Покупатель (победитель) — Каюмов Акрам Икрамович (Ростовская область, Новочеркасск). Цена договора — 22800000 руб. Покупатель не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам», — говорится в документах на сервисе СБИС.

Согласно СБИС у Каюмова в Ростовской области зарегистрировано три фирмы. Самая крупная из них ООО «Алькор Упак», выручка которой превышает 800 млн рублей в год.

«Золотая юрта» продана в рамках банкротства ПО «Монтажник», принадлежащего семье экс-губернатора. Дубровские купили «Монтажник», когда глава семейства руководил регионом — в 2017 году. В сентябре 2020 года ПО «Монтажник», уже после отставки Дубровского — старшего, признали банкротом. Сын экс-губернатора Александр Дубровский также признан банкротом. Долги «Монтажника» перед кредиторами превысили миллиард рублей.

Изначально отель «Золотая юрта» хотели продать за 41,4 млн рублей. За такую сумму купить отель желающих не нашлось, и «Золотую юрту» повторно выставили на торги.