МАГАТЭ посетит несколько ядерных объектов по запросу Украины 25 октября 2022 в 01:36 Размер текста - 17 + МАГАТЭ проведет инспекцию на двух ядерных объектах Украины, заявил Рафаэль Гросси Фото: Сергей Венявский © URA.RU Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие дни посетят два ядерных объекта на Украине после запроса Киева. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Власти Украины попросили МАГАТЭ отправить группы инспекторов для проведения проверки на двух украинских ядерных объектах, заявляет Рафаэль Гросси. По его словам, целью посещения групп станет поиск любой возможной незаявленной ядерной деятельности. Ранее сообщалось, что глава Минобороны Украины Алексей Резников пригласил ООН и МАГАТЭ проверить на Украине сообщения о «грязной бомбе». Гросси заявлял, что собирается как можно скорее встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле отметили, что такая встреча не запланирована. Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в ближайшие дни посетят два ядерных объекта на Украине после запроса Киева. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Власти Украины попросили МАГАТЭ отправить группы инспекторов для проведения проверки на двух украинских ядерных объектах, заявляет Рафаэль Гросси. По его словам, целью посещения групп станет поиск любой возможной незаявленной ядерной деятельности. Ранее сообщалось, что глава Минобороны Украины Алексей Резников пригласил ООН и МАГАТЭ проверить на Украине сообщения о «грязной бомбе». Гросси заявлял, что собирается как можно скорее встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле отметили, что такая встреча не запланирована. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям