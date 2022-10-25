В ДТП под Курганом машина перевернулась на крышу. Фото

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Очевидцы сообщают, что погибших нет Фото:

В ДТП, которое произошло неподалеку от поселка Придорожный в Кетовском районе Курганской области, машина перевернулась на крышу. В аварию попали четыре автомобиля, рассказывают очевидцы в паблике «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте».

«Авария на повороте перед Роснефтью, со стороны Придорожного. 4 машины, одна на крыше», — пишет пользователь, опубликовавший пост.

По словам очевидцев, участники ДТП остались живы. Комментаторы предположили, что после ремонта дороги многие водители начали «гонять». «Сделали хорошую, ровную [дорогу], вот и начали гонять», — пишет Женя Палелюшин. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее в Курганской области в ДТП погибли 4 человека — два водителя и пассажиры. На 132 километре трассы «Иртыш» произошло лобовое столкновение автомобилей Honda и Chrysler. Курганская прокуратура взяла на контроль ход расследования ДТП.

По словам очевидцев, в аварии участвовали четыре автомобиля
По словам очевидцев, погибших нет

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В ДТП, которое произошло неподалеку от поселка Придорожный в Кетовском районе Курганской области, машина перевернулась на крышу. В аварию попали четыре автомобиля, рассказывают очевидцы в паблике «Инцидент | Курган» соцсети «ВКонтакте». «Авария на повороте перед Роснефтью, со стороны Придорожного. 4 машины, одна на крыше», — пишет пользователь, опубликовавший пост. По словам очевидцев, участники ДТП остались живы. Комментаторы предположили, что после ремонта дороги многие водители начали «гонять». «Сделали хорошую, ровную [дорогу], вот и начали гонять», — пишет Женя Палелюшин. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области. На момент публикации ответ не был получен. Ранее в Курганской области в ДТП погибли 4 человека — два водителя и пассажиры. На 132 километре трассы «Иртыш» произошло лобовое столкновение автомобилей Honda и Chrysler. Курганская прокуратура взяла на контроль ход расследования ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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