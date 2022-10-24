В Минсельхозе придумали, как сдержать цену на мясо в 2023 году

Минсельхоз РФ продлит квоту на ввоз импортной говядины с пошлиной 0% на 2023 год. Такая мера позволит сдержать рост цен, который в случае отмены квоты мог составить 20—30%. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на ведомство.
«Тарифные льготы с нулевой ввозной пошлиной на импортную говядину продлят на 2023 год», сообщили «Известиям» в Минсельхозе. По словам председателя правления Национального союза мясопереработчиков (НСМ) Юлии Панферовой, отказ от продления квот на говядину грозил дефицитом продукта на рынке и ростом цен на 20—30%.
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Минсельхоз РФ продлит квоту на ввоз импортной говядины с пошлиной 0% на 2023 год. Такая мера позволит сдержать рост цен, который в случае отмены квоты мог составить 20—30%. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на ведомство. «Тарифные льготы с нулевой ввозной пошлиной на импортную говядину продлят на 2023 год», сообщили «Известиям» в Минсельхозе. По словам председателя правления Национального союза мясопереработчиков (НСМ) Юлии Панферовой, отказ от продления квот на говядину грозил дефицитом продукта на рынке и ростом цен на 20—30%. Ранее сообщалось, что на российском продовольственном рынке может подорожать курица. До этого в Минпромторге нашли способ снизить цены на социально значимые продукты.