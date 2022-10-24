24 октября 2022

В Минсельхозе придумали, как сдержать цену на мясо в 2023 году

«Известия»: в России продлят тарифные льготы на ввоз говядины в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приготовление шашлыков. Екатеринбург, говядина, говяжья вырезка, мясо
Минсельхоз продлит квоту на ввоз говядины с пошлиной 0% на 2023 год Фото:

Минсельхоз РФ продлит квоту на ввоз импортной говядины с пошлиной 0% на 2023 год. Такая мера позволит сдержать рост цен, который в случае отмены квоты мог составить 20—30%. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на ведомство.

«Тарифные льготы с нулевой ввозной пошлиной на импортную говядину продлят на 2023 год», сообщили «Известиям» в Минсельхозе. По словам председателя правления Национального союза мясопереработчиков (НСМ) Юлии Панферовой, отказ от продления квот на говядину грозил дефицитом продукта на рынке и ростом цен на 20—30%.

Ранее сообщалось, что на российском продовольственном рынке может подорожать курица. До этого в Минпромторге нашли способ снизить цены на социально значимые продукты.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Минсельхоз РФ продлит квоту на ввоз импортной говядины с пошлиной 0% на 2023 год. Такая мера позволит сдержать рост цен, который в случае отмены квоты мог составить 20—30%. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на ведомство. «Тарифные льготы с нулевой ввозной пошлиной на импортную говядину продлят на 2023 год», сообщили «Известиям» в Минсельхозе. По словам председателя правления Национального союза мясопереработчиков (НСМ) Юлии Панферовой, отказ от продления квот на говядину грозил дефицитом продукта на рынке и ростом цен на 20—30%. Ранее сообщалось, что на российском продовольственном рынке может подорожать курица. До этого в Минпромторге нашли способ снизить цены на социально значимые продукты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...