В Минсельхозе придумали, как сдержать цену на мясо в 2023 году «Известия»: в России продлят тарифные льготы на ввоз говядины в 2023 году 25 октября 2022 в 04:27 Размер текста - 17 + Минсельхоз продлит квоту на ввоз говядины с пошлиной 0% на 2023 год Фото: Александр Мамаев © URA.RU Минсельхоз РФ продлит квоту на ввоз импортной говядины с пошлиной 0% на 2023 год. Такая мера позволит сдержать рост цен, который в случае отмены квоты мог составить 20—30%. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на ведомство. «Тарифные льготы с нулевой ввозной пошлиной на импортную говядину продлят на 2023 год», сообщили «Известиям» в Минсельхозе. По словам председателя правления Национального союза мясопереработчиков (НСМ) Юлии Панферовой, отказ от продления квот на говядину грозил дефицитом продукта на рынке и ростом цен на 20—30%. Ранее сообщалось, что на российском продовольственном рынке может подорожать курица. До этого в Минпромторге нашли способ снизить цены на социально значимые продукты. Минсельхоз РФ продлит квоту на ввоз импортной говядины с пошлиной 0% на 2023 год. Такая мера позволит сдержать рост цен, который в случае отмены квоты мог составить 20—30%. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на ведомство. «Тарифные льготы с нулевой ввозной пошлиной на импортную говядину продлят на 2023 год», сообщили «Известиям» в Минсельхозе. По словам председателя правления Национального союза мясопереработчиков (НСМ) Юлии Панферовой, отказ от продления квот на говядину грозил дефицитом продукта на рынке и ростом цен на 20—30%. Ранее сообщалось, что на российском продовольственном рынке может подорожать курица. До этого в Минпромторге нашли способ снизить цены на социально значимые продукты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям