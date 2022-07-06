В Минпромторге нашли способ снизить цены на мясо и молоко

07 июля 2022 в 03:21 Размер текста - 17 +

Минпромторг снизит НДС НДС на продажу социально значимых продуктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минпромторг рассмотрит инициативу Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупные торговые сети) снизить НДС на социально значимые продукты: мясо, молоко, хлеб и чай. Предполагается, что подобное решение позволит сохранить низкие цены на товары первой необходимости. «Сети попросили дать им отсрочку в год для уплаты страховых взносов и налогов. По замыслу, такие уступки позволят ритейлу высвободить ресурсы, чтобы дольше сохранять низкие цены на продукты первой необходимости и их широкий ассортимент», — пишут «Известия». В Минпромторге заявили, что инициатива «заслуживает внимания». По данным ведомства, в этом году крупнейшие торговые сети добровольно снизили наценку на социально значимые товары в три раза — с 22 до 7%, а в некоторых случаях и до 5%. Сокращение налогового бремени до нуля приведет к снижению розничных цен, уверены эксперты. «Сначала НДС следует снизить для производителей продуктов питания, ведь именно они выполняют ключевую роль — обеспечивают население продовольствием, покрывая за свой счет все составляющие растущей себестоимости», — рассказал изданию зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Ранее на фоне западных санкций россияне начали экстренно скупать продукты. В Минпромторге предложили способ сдерживания роста стоимости продуктов. Госдума подготовила законопроект о госрегулировании цен на ряд товаров и услуг. Позже ряд поставщиков крупнейшего по обороту российского ритейлера X5 Group отказались от промоакций, в число которых входят скидки на продукцию. Также торговые сети вводили ограничения по продаже определенных товаров в одни руки. Однако уже 15 июня Росстат заявил о снижении цен в магазинах. По данным ведомства, дефляция (снижение индекса цен — прим. ред.) в России к началу лета составила 0,14%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Минпромторг рассмотрит инициативу Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупные торговые сети) снизить НДС на социально значимые продукты: мясо, молоко, хлеб и чай. Предполагается, что подобное решение позволит сохранить низкие цены на товары первой необходимости. «Сети попросили дать им отсрочку в год для уплаты страховых взносов и налогов. По замыслу, такие уступки позволят ритейлу высвободить ресурсы, чтобы дольше сохранять низкие цены на продукты первой необходимости и их широкий ассортимент», — пишут «Известия». В Минпромторге заявили, что инициатива «заслуживает внимания». По данным ведомства, в этом году крупнейшие торговые сети добровольно снизили наценку на социально значимые товары в три раза — с 22 до 7%, а в некоторых случаях и до 5%. Сокращение налогового бремени до нуля приведет к снижению розничных цен, уверены эксперты. «Сначала НДС следует снизить для производителей продуктов питания, ведь именно они выполняют ключевую роль — обеспечивают население продовольствием, покрывая за свой счет все составляющие растущей себестоимости», — рассказал изданию зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Ранее на фоне западных санкций россияне начали экстренно скупать продукты. В Минпромторге предложили способ сдерживания роста стоимости продуктов. Госдума подготовила законопроект о госрегулировании цен на ряд товаров и услуг. Позже ряд поставщиков крупнейшего по обороту российского ритейлера X5 Group отказались от промоакций, в число которых входят скидки на продукцию. Также торговые сети вводили ограничения по продаже определенных товаров в одни руки. Однако уже 15 июня Росстат заявил о снижении цен в магазинах. По данным ведомства, дефляция (снижение индекса цен — прим. ред.) в России к началу лета составила 0,14%.