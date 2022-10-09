«Коммерсант»: в РФ подорожает курица из-за решения властей Белоруссии

10 октября 2022 в 06:56 Размер текста - 17 +

Белоруссия приостановила экспорт куриного мяса в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 В России может подорожать курица из-за решения властей Белоруссии. Об этом сообщает «Коммерсант», со ссылкой на письмо от 5 октября, в котором департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии уведомляет о приостановке выдачи ветеринарных сертификатов на экспорт для ряда местных производителей мясо-молочного сектора. Сообщается, что регулятор обосновывает это необходимостью насыщения внутреннего рынка продукцией, пишет « Коммерсант» . По словам одного из собеседников газеты из числа производителей продукции птицеводства, это позволит российским компаниям отыграть потери, которые они несут из-за роста предложения на рынке и высокой конкуренции. Однако другой источник заявил, что, если рост цен и будет, то в пределах нескольких процентов. Ранее сообщалось, что Минпромторг рассмотрит инициативу Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупные торговые сети) снизить НДС на социально значимые продукты: мясо, молоко, хлеб и чай. Предполагается, что подобное решение позволит сохранить низкие цены на товары первой необходимости.

В России может подорожать курица из-за решения властей Белоруссии. Об этом сообщает «Коммерсант», со ссылкой на письмо от 5 октября, в котором департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии уведомляет о приостановке выдачи ветеринарных сертификатов на экспорт для ряда местных производителей мясо-молочного сектора. Сообщается, что регулятор обосновывает это необходимостью насыщения внутреннего рынка продукцией, пишет «Коммерсант». По словам одного из собеседников газеты из числа производителей продукции птицеводства, это позволит российским компаниям отыграть потери, которые они несут из-за роста предложения на рынке и высокой конкуренции. Однако другой источник заявил, что, если рост цен и будет, то в пределах нескольких процентов. Ранее сообщалось, что Минпромторг рассмотрит инициативу Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупные торговые сети) снизить НДС на социально значимые продукты: мясо, молоко, хлеб и чай. Предполагается, что подобное решение позволит сохранить низкие цены на товары первой необходимости.